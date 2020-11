Les livres de Kamala Harris voient une augmentation des commandes

Les livres de et sur Kamala Harris se sont avérés être un achat privilégié après l’élection. La vice-présidente élue a été le sujet ou l’auteur de 4 livres sur Amazon’s Prime 10 Sunday. Ils comprenaient le livre électronique de ses enfants «Les super-héros sont partout», ses mémoires «Les vérités que nous maintenons: un voyage américain», un livre électronique pour enfants par sa nièce Meena Harris connue sous le nom de «Kamala et Maya’s Huge Thought» et l’illustré de Nikki Grimes «Kamala Harris: Rooted in Justice». – – – Harris a fait du passé historique en tant que première fille noire à devenir vice-présidente. La sénatrice californienne, qui peut être la principale personne d’origine sud-asiatique élue à la vice-présidence, deviendra la fille la mieux classée à avoir jamais servi dans les autorités.Le président élu Joe Biden a également acquis une place dans les charts simplement à l’extérieur de la le plus élevé 10. Le livre électronique pour enfants du Dr Jill Biden «Joey: L’histoire de Joe Biden» a atterri à la 14e place. Supplémentaire: Kamala Harris porte une suffragette blanche dans son premier discours en tant que passé historique faisant vice-présidente élue

