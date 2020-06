Les livraisons de la Hyundai Verna 2020 commencent en Inde

Les livraisons de la nouvelle Hyundai Verna 2020 ont commencé dans toute l’Inde, mais certaines villes ont une longue période d’attente de plus d’un mois.

Hyundai a lancé la nouvelle Verna au milieu du verrouillage et ses réservations en ligne ont également commencé à ce moment-là. Maintenant, nous pouvons confirmer que les livraisons de la nouvelle berline ont déjà commencé dans la plupart des villes. Les concessions ont commencé à ouvrir il y a quelques semaines, mais les livraisons ont commencé il y a quelques jours.

Cependant, de nombreuses villes sont confrontées à une période d’attente d’un mois ou deux, selon la variante réservée. La plupart du temps, les villes de niveau II sont confrontées à une période d’attente. La plupart des métropoles ont commencé les livraisons. Les prix de Verna commencent à Rs 9,30 Lakhs jusqu’à Rs 15,09 Lakhs (ex-showroom).

Lisez également: Explication du prix et des caractéristiques de la Hyundai Verna 2020

La Verna revisitée bénéficie d’importantes améliorations cosmétiques, notamment un nouveau design pour les jantes en alliage, les phares et les feux arrière, les pare-chocs avant et arrière rafraîchis et la plus grande calandre en cascade. À l’intérieur de la cabine, il fait peau neuve avec un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile, un nouveau rembourrage de siège et quelques autres réglages.

Les nouvelles options de moteur incluent les moteurs essence et diesel 1,5 litre de la Creta ainsi que le moteur turbo essence trois cylindres de 1,0 litre de Venue. Le moteur à essence et diesel, tous deux, produisent 115 ch. L’unité turbo produit 120 ch et 172 Nm de couple maximal, ce qui en fait la berline la plus puissante du segment.

Les caractéristiques à bord incluent un système d’infodivertissement à écran tactile de 20,32 cm avec la technologie de voiture Internet Blue Link, un toit ouvrant électrique, un tableau de bord numérique, des palettes de changement de vitesse, un intérieur entièrement noir (Turbo), des sièges avant ventilés, des phares à LED, un système de surveillance de la pression des pneus, un moniteur de vue arrière, Chargeur de téléphone sans fil et plus encore.

Lisez aussi: Caractéristiques et spécifications de la variante 2020 Verna Base S et S + de Hyundai

Les dispositifs de sécurité comprennent six airbags, des capteurs de stationnement avant et arrière, une caméra de stationnement arrière, un contrôle électronique de la stabilité (ESC), l’aide au démarrage en côte, la gestion de la stabilité du véhicule, une alarme antivol, des freins à disque arrière et un système de surveillance de la pression des pneus.