Les lieux de travail ne seront plus jamais les mêmes

MoKo Porte-Lunettes, Velours Moderne Doublée en Peluche PU Cuir Magnétique Support de Protection, Anti-Rayures et Antipoussière Stand Case pour Lunettes et Lunettes de Soleil, Don't Touch Me Noir

COMPATIBILITÉ - Parfait pour la plupart des lunettes standard ou des lunettes de soleil. Offrez un espace de respiration sûr, confortable et protecteur à vos précieuses lunettes. Pour tous les âges et les deux sexes. PROTECTION MAXIMALE - Construit avec un support à fourrure et une base en cuir plate qui sont reliés par des aimants. La doublure en peluche douce garde l'objectif anti-rayures, antipoussière et sans bavure. Idéal pour protéger les bras de vos lunettes contre la flexion et la rupture. PRATICABILITÉ - Un étui de support agréable et pratique pour vos lunettes qui vous aidera à ne pas perdre vos lunettes à nouveau. Peut être placé sur la table de nuit, le comptoir de cuisine, le bureau d'ordinateur, le bureau, la salle de bains. Empêcher les lunettes de tomber, se cogner ou s'écraser. Plus de consternation. MATÉRIEL PREMIUM - Cuir PU haut de gamme, doublure en peluche de velours doux et travail de couture parfait pour un design luxueux et exquis pour le placement de vos lunettes. CHOIX MULTIPLE - Disponible dans beaucoup de couleurs vibrantes et douces. Achetez différentes couleurs de produits pour faire un assortiment amusant de couleur de support et de base par vous-même.