Les lieux d’art de Lowell montrent des signes de renaissance – betanewsfr

Lentement mais sûrement, ça commence à revenir à la normale sur la scène artistique locale.

Deux sites Lowell ont récemment annoncé des plans de réouverture maintenant et dans les semaines à venir.

Le New England Quilt Museum, 18 Shattuck St., rouvre ses portes le mardi 7 juillet, avec la première nationale de «Deeds Not Words», sa grande exposition de réouverture qui célèbre 100 ans de suffrage féminin.

« Tea Box to Ballot Box », une courtepointe de Teresa Barkley, est exposée au New England Quilt Museum.Vue jusqu’au 26 septembre, l’exposition sur invitation est organisée par Pamela Weeks, conservatrice du NEQM, et Sandra Sider, conservatrice du Texas Quilt Museum. .

Vingt-huit artistes primés de partout aux États-Unis ont créé de nouvelles œuvres pour commémorer le centenaire du 19e amendement à la Constitution américaine, accordant aux femmes le droit de vote. Les artistes ont choisi des sujets qui reflètent l’envergure nationale et l’histoire de la lutte de près de 80 ans pour le droit de vote des femmes. Et, vu à travers la lentille des événements contemporains, ces travaux sont un rappel particulièrement poignant que l’acte de voter est essentiel à la démocratie américaine.

Le musée suivra les lignes directrices en matière de distanciation sociale, d’assainissement et autres, telles que définies par le plan de la phase III du gouverneur pour rouvrir le Massachusetts. Un maximum de 20 visiteurs seront autorisés à l’intérieur en même temps et tout le monde à l’intérieur du bâtiment devra porter des masques faciaux.

«Sara Bard Field, Suffrage Envoy», une courtepointe de Martha Wolfe, est exposée au New England Quilt Museum. Visitez www.neqm.org/director-welcoming ou appelez le 978-452-4207 pour plus de détails.

Pendant ce temps, la galerie Z, le café et la coopérative d’artistes du 167, rue Market, a rouvert son café pour les commandes à emporter et est préparée contre les coronavirus en demandant aux visiteurs de pratiquer la distanciation sociale et de porter des masques.

Le café est désormais ouvert du mercredi au dimanche, de 9 h à 16 h, et sert des petits-déjeuners de 9 h à 11 h; sandwiches, salades et pizzas de 11 h à 15 h; boissons au café toute la journée; et de la bière, du vin, des cocktails et du cidre dur après 11 heures. Visitez https://galleryzzz.square.site pour les mises à jour et les informations.

Toujours à Z, l’exposition «Bodyscapes: toutes les merveilles de la forme humaine» est présentée du 1er au 26 juillet. Il présente l’art de Ben Donahue, Dan Rocha, David Martsolf, Deb Arsenault, Donna Berger, Elaine M. Seidel, Frits Fairhurst, John Cascio, Karen Hurvitz, Nick Evans, Raksha Soni, Steve Clements et Steve Kinney. Une réception d’artiste est prévue le samedi 18 juillet de 19 h à 21 h. Une soirée acoustique à micro ouvert, animée par Dave Warren, aura lieu tous les jeudis de 20 h à 22 h à partir de la phase III. Pour les dates, visitez https://galleryzartistcoop.com/events/2020-07.

La galerie organise également une soirée peinture avec Donna Howard au programme du dimanche 26 juillet de 19 h à 21 h 30. Aucune compétence en peinture n’est requise. Apportez simplement votre créativité et une blouse. Des boissons et des collations seront disponibles au bar à expresso de la galerie. Visitez https://squareup.com/store/official-boss-of-myself-inc pour les billets.

WAM reçoit une subvention

Le Worcester Art Museum a reçu une subvention en capital de 200 000 $ du Massachusetts Cultural Facilities Fund pour son projet Lancaster Plaza. La généreuse subvention aidera à rendre l’entrée la plus fréquentée du musée accessible à tous les publics, y compris les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, les familles avec poussettes et les personnes qui préfèrent une autre option aux escaliers. L’entrée latérale de la rue Lancaster est utilisée par 90% des plus de 110 000 visiteurs et étudiants annuels de WAM, car elle est proche du parking principal et proche du café et de l’aile Higgins Education. Le projet comprend le remplacement des escaliers et l’ajout d’un ascenseur entièrement accessible avec un accès direct à l’aile éducation. Visitez www.worcesterart.org pour plus d’informations.

Newman sous parapluie

Le Umbrella Arts Centre de Concord a lancé une nouvelle vente aux enchères en ligne de 30 tableaux de l’artiste internationalement exposé Andy Newman. Son travail comprend du figuratif, des paysages et des abstraits. Newman est représenté par des galeries en Europe, au Canada et aux États-Unis, et travaille depuis un studio au Umbrella. Il est marié à l’écrivain Gregory Maguire, auteur du livre «Wicked», sur lequel la comédie musicale de Broadway est basée. Les tableaux peuvent être consultés et misés jusqu’au mercredi 30 juin à 22 h. Visitez TheUmbrellaArts.org/Newman.

