Les licenciements se profilent alors que les employeurs refusent les congés en raison des coûts de l’assurance nationale et des retraites

Les employeurs rejettent la couverture d’extension des congés cruciale parce qu’ils disent que cela leur coûtera trop cher en assurance nationale et en cotisations de retraite, ont été informés les employés évincés. Le gouvernement a annoncé qu’il prolongerait le programme de maintien de l’emploi le 5 novembre pour offrir une protection supplémentaire aux employés vulnérables et aux entreprises qui ont subi des pertes importantes au milieu de l’épidémie de coronavirus, en vigueur rétrospectivement du 1er novembre à mars. Mais les employés ont déclaré qu’ils perdaient maintenant leur emploi parce que le régime élargi ne finance pas les cotisations d’assurance nationale, les paiements de pension et les congés payés, laissant les employeurs réticents à payer la facture. Ces frais de congé supplémentaires sont entrés en vigueur en août, mais comme le verrouillage a été rétabli, les employeurs ont déclaré au personnel qu’ils n’avaient pas réalisé suffisamment de bénéfices pour couvrir les coûts. travaille à la télévision, a déclaré que ni la société de production pour laquelle il travaille ni l’agence de recrutement qui l’a embauché ne veulent payer la facture supplémentaire. Bien que les congés aient été augmentés à 80%, les employeurs lâchent toujours des employés (Photo: Unsplash) l’employeur a cité le «fardeau administratif» ainsi que la «contribution importante de l’employeur» comme raisons pour ne pas participer au programme de congé », a déclaré le jeune homme de 26 ans à i. «Comme il s’agit d’une agence de recrutement, ils estiment que l’entreprise où je suis affecté devrait payer la note, tandis que l’entreprise pense que l’agence devrait le faire.» Bien que je sois toujours sous contrat ici, la réduction des heures s’est combinée à un congé légèrement réduit le taux que j’ai reçu signifie que j’ai lentement épuisé mes économies tout au long de l’année et que je ne peux pas me permettre de réduire davantage le travail. « De mon point de vue, le programme semble conçu exactement pour des personnes comme moi qui perdent du travail, et les gouvernements ont estimé à 70 £. un mois, le NI et les cotisations de retraite semblent un coût raisonnable pour les employeurs pour retenir le personnel pendant cette crise. Le fait de ne pas le faire me laisse dans une situation financière périlleuse et, personnellement, je me sens sous-évalué en tant qu’employé », a-t-il ajouté. Vulnérable et précaire Léonie *, travailleuse de l’hôtellerie zéro heure à Londres, a été mise en congé jusqu’en août. Elle a été «soulagée» lorsqu’elle a entendu parler de la prolongation, seulement pour constater que les coûts supplémentaires signifiaient que son employeur ne s’était pas inscrit. «Quand j’ai appris qu’il y aurait un nouveau programme de congé, j’ai été soulagée de penser que j’y retournerais», dit-elle à i. Cependant, il s’avère que le régime n’est pas neutre en termes de coûts pour les employeurs. J’ai reçu ce matin un e-mail de mon employeur refusant de me réintégrer au programme de congé pour cette raison. Les travailleurs qui espéraient être couverts par ce paiement de congé ont été informés que leur employeur ne pouvait pas les aider (Photo: Getty) «Honnêtement, je ne pense pas mon employeur pourrait couvrir le coût des cotisations même s’il le souhaitait, étant donné qu’il a également perdu d’énormes quantités de revenus et que le personnel a été licencié », a-t-elle déclaré. «Je ne blâme pas vraiment mon employeur pour cela. Je pense que la responsabilité de pourvoir aux besoins des personnes a été transférée aux employeurs par le gouvernement, qui doit veiller à ce que les travailleurs vulnérables et précaires ne tombent pas entre les mailles du filet », a-t-elle ajouté. Le couple marié Alberto, 41 ans, et Claudia, 50 ans, travaillent chacun dix heures les soirs de semaine pour la même entreprise de nettoyage du nord de Londres. Ils ont été mis en congé dès le premier jour du programme, le 1er avril, mais ont déclaré qu’ils «se sentaient anxieux» de savoir s’ils retourneraient au travail. Après quatre ans de travail pour leur employeur, on leur a dit qu’ils seraient licenciés. Les deux hommes, qui ont déclaré qu’ils dépendaient «fortement» des heures pour joindre les deux bouts, ont demandé à leur syndicat IWGB de négocier avec leur employeur. On leur a dit qu’ils n’étaient pas en mesure de payer les coûts résiduels et les futurs coûts de licenciement associés au renouvellement du congé des travailleurs, et ont déclaré que leurs heures «étaient relativement faibles» et pouvaient donc être couvertes principalement par une demande de prestations. Jack Harrington, associé en matière d’emploi et de ressources humaines dans le cabinet d’avocats Pannone Corporate, a déclaré que si «de nombreuses entreprises et employés se sont félicités de l’extension», cette nouvelle «n’était pas entièrement positive». «Le bonus du programme de maintien de l’emploi qui devait être payé en février 2021 à des employeurs qui avaient ramené des employés de congé et les avaient maintenus en emploi jusqu’à la fin janvier », a déclaré M. Harrington à i. «Il ne sera pas payé et sera déployé à une date ultérieure qui n’a pas encore été confirmée, de sorte que les employeurs qui avaient misé sur la réception de cette prime devront peut-être revoir leurs finances. Lire la suite «J’ai des enfants à soutenir»: Colère face aux licenciements «inutiles» alors que Rishi Sunak fait demi-tour sur la prolongation de congé «Si les employeurs n’ont pas les moyens de payer le coût associé au congé, ils devront probablement faire des licenciements à la place» il a dit. «Cependant, le programme est moins coûteux pour les employeurs maintenant qu’il ne l’était en septembre et octobre 2020, on espère donc que la plupart des employeurs seront en mesure de garder les employés dans les livres avec ce soutien.» «Les employeurs doivent utiliser le programme de congés dans l’esprit qu’il est destiné – à protéger les emplois – et à faire preuve de diligence pour s’assurer que les réclamations correspondent aux montants corrects. Il y a des sanctions considérables en cas d’utilisation abusive du régime par les employeurs », a-t-il ajouté. J’ai contacté HM Treasury pour commentaires.

