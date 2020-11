Les leçons de TikTok de Kristin Chenoweth

Le petit ami de Kristin Chenoweth lui a appris à utiliser TikTok en lock-out.

Le petit ami de Kristin Chenoweth lui a appris à utiliser TikTok en lock-out.

La star de « Wicked » a révélé que son beau Josh Bryant lui avait montré comment utiliser le site de médias sociaux populaire, où les gens réalisent de courtes vidéos virales.

Elle a déclaré: « Nous avons réussi à rester créatifs et à passer un bon moment …

« Mon petit ami a 14 ans de moins que moi. Donc, je suis bon à TikTok. Je ne savais pas ce qu’était TikTok, je ne voulais pas forcément faire TikTok. Maintenant, j’aime TikTok avec son aide. »

Et Kristin insiste sur le fait que le couple a passé un peu de temps à l’écart pendant le verrouillage.

S’adressant au magazine People, elle a ajouté: « Il a fait quelques promenades tout seul, comme moi, parce que vous ne pouvez tout simplement pas être avec quelqu’un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est la vérité. Et pourtant, nous avons réussi à le faire fonctionner d’une manière ou d’une autre. »

Pendant ce temps, Kristin a précédemment admis qu’elle se sentait «chanceuse» d’être adoptée.

Elle a partagé: « Je peux honnêtement dire qu’être adoptée a été l’une des meilleures choses qui m’arrive jamais. Cela ne m’a jamais été caché et ce n’est pas quelque chose dont j’ai jamais eu honte. Je reconnais à quel point j’ai de la chance avoir des parents qui m’aiment et me soutiennent inconditionnellement. Le fait qu’ils ne soient pas mes parents biologiques ne change pas le fait qu’ils sont simplement mes parents. Tout le monde ne peut pas le dire, mais je me considère chanceux d’avoir une mère biologique qui m’aimait assez pour savoir qu’elle n’était pas prête à être maman. J’ai de la chance d’avoir de merveilleux parents qui m’ont choisi. Je dis souvent que l’adoption est une bénédiction complète et je le crois vraiment. Les enfants adoptés n’ont pas été abandonnés, nous l’avons été choisi. »