Les larmes hebdomadaires d’Emma Roberts

Emma Roberts pleure « quelques fois par semaine » pendant sa grossesse.

La star de «American Horror Story» admet qu’il y a eu des hauts et des bas, mais elle se sent «tellement reconnaissante» et «tellement chanceuse» d’avoir quelque chose sur quoi «se concentrer» pendant la pandémie.

Elle a déclaré: «J’ai atteint le point où, à mi-chemin des escaliers, je dois m’asseoir parfois et peut-être que des larmes coulent plusieurs fois par semaine.

« Mais non, je suis si reconnaissant et je me sens si chanceux, surtout dans une année aussi folle comme celle-ci, d’avoir pu avoir quelque chose d’autre sur lequel se concentrer et avoir quelque chose sur quoi être excité et donc je me sens vraiment très chanceux. tellement excité de le rencontrer, c’est comme le bord de l’anticipation de mon siège. »

Et Emma se sent aussi chanceuse d’avoir des amies qui sont enceintes aussi car elles ont été comme un «bon groupe de soutien» pour elle au cours de son propre voyage.

S’exprimant dans le Drew Barrymore Show, elle a ajouté: « Littéralement, quatre de mes petites amies proches étaient enceintes cette année ou ont eu un bébé cette année. J’ai donc eu un groupe de soutien si gentil composé d’autres femmes qui étaient en avance sur moi pendant leur grossesse. ou sur leur deuxième bébé, donc je me suis sentie si chanceuse d’avoir des gens pour envoyer des SMS à toute heure du jour et de la nuit.

Emma a précédemment admis qu’elle trouvait «une expérience sauvage» d’être enceinte en lock-out.

Elle a déclaré: « C’est devenu une question tellement chargée en 2020. Pour faire court: j’ai faim et je suis fatiguée. La nourriture et le sommeil ne respectent pas les lois normales lorsque vous êtes enceinte. Mais je suis en bonne santé, ce que je Je suis très reconnaissant pour.

« Voir mon corps changer à l’intérieur et à l’extérieur de façon aussi radicale a été une expérience sauvage. Surprenant et beau. Et puis, certains jours, j’ai l’impression d’être détourné par quelque chose. »