Les jumeaux Husqvarna obtiennent leur première hausse de prix en Inde!

Husqvarna avait introduit le Svartpilen 250 et le Vitpilen 250 en Inde pour un prix de lancement de Rs 1,80 lakh mais a maintenant augmenté le prix des deux motos de Rs 4,736.

Husqvarna, le plus récent fabricant de motos en Inde, a lancé les Svartpilen 250 et Vitpilen 250 plus tôt cette année pour un prix de lancement de Rs 1,8 lakh. Le constructeur suédois a toutefois augmenté le prix des deux motos de Rs 4 736. Les Husqvarna Svartpilen et Vitpilen 250 se vendent donc tous les deux en Inde pour un prix de Rs 1,84,756 et c’est la première hausse de prix du constructeur depuis le lancement des motos environ cinq mois. Tous les prix, ex-showroom, Delhi.

Husqvarna réalise la première randonnée pour les Vitpilen 250 et Svartpilen 250 en Inde.

Attention, cette randonnée ne vient pas pour la conformité BS6 ​​car les deux motos étaient déjà conformes BS6 depuis leur lancement. Bien que Husqvarna n’ait pas mentionné de raison spécifique pour la hausse des prix, la randonnée elle-même est très raisonnable compte tenu de sa première du fabricant. En outre, Husqvarna avait lancé les motos à un prix de lancement et, par conséquent, une hausse des prix serait venue de toute façon à un moment donné. Les motos elles-mêmes bénéficient également d’améliorations mécaniques ou cosmétiques.

Les Husky Twins sont propulsés par un moteur monocylindre à refroidissement liquide de 248,7 cm3 conforme à la norme BS6 du KTM Duke 250. Le moteur produit 30 ch à 9 000 tr / min et 24 Nm de couple de pointe à 7 000 tr / min. Le moteur est associé à une boîte de vitesses à 6 vitesses avec un embrayage à glissement. Les chiffres sont exactement les mêmes que ceux de la KTM Duke 250. Construits sur le même châssis en acier, les Vitpilen et Svartpilen bénéficient de fourches télescopiques inversées WP APEX de 43 mm à l’avant et d’un amortisseur monobloc à l’arrière. Le freinage est géré par un frein à disque avant de 320 mm et un frein à disque arrière de 230 mm avec ABS à double canal en standard.

Le Husqvarna Vitpilen 250 a été conçu comme un café racer et le guidon est si bien positionné que vous obtenez une position de conduite légèrement inclinée vers l’avant. D’autre part, le Svartpilen 250 a été conçu comme un brouilleur et le guidon est légèrement plus haut également pour une position moins engagée. Il obtient également des pneus à double usage. Les deux motos sont par ailleurs identiques, y compris les panneaux de carrosserie et autres bits mécaniques.

Husqvarna vend ses motos via des concessionnaires KTM qui ont maintenant été mis à niveau pour vendre des motos Husqvarna et KTM. Le constructeur de motos devait être disponible dans 100 concessions dans 45 villes à partir du début mars 2020. Dans cinq mois, il prévoyait d’être présent dans près de 400 concessions KTM dans 275 villes de l’Inde. Cependant, la crise actuelle du COVID-19 a certainement entravé le processus d’expansion. Le bikemaker devrait cependant rebondir une fois les opérations entièrement rétablies.