Les juges invités de Cooked with Cannabis de chaque épisode: Cast of Netflix 2020!

– Publicité –



Un tout nouveau concours culinaire tombe sur Netflix le lundi 20 avril. Dans le spectacle, des chefs spécialisés dans la cuisine au cannabis se sont réunis pour impressionner un jury. Chaque épisode ressemble à trois chefs cuisinant un repas de trois plats infusé au cannabis.

Les chefs doivent impressionner les présentateurs et les experts en cuisine Kelis et Leather Storrs. Donc, ils doivent impressionner un panel de juges célèbres dans chaque épisode.

Qui sont les juges de Cooked with Cannabis?

– Publicité –

Kelis, devenu chef cuisinier, est à l’honneur avec le connaisseur des mauvaises herbes et le maestro culinaire Leather Storrs. Kelis est surtout connue pour son tube «Milkshake», lauréat du Grammy Award 2004. Elle développe ses compétences en tant que chef de formation.

Le cuir est originaire de Portland, Oregon. Il s’est fait un nom dans les cuisines de L.A.à la fin des années 90. Lorsque le cannabis était légal à Portland en 2014, Leather combine à la fois ses passions et se lance dans une aventure culinaire au cannabis.

Épisode 1 – juges invités

La première formation de la saison 1 de Cooked with Cannabis comprend la chanteuse Elle King et les comédiens Mary Lynn Rajskub, Ricki Lake, Jo Koy. Elle King, également connue comme la fille de la légende de la comédie Rob Schneider.

Vous pourriez reconnaître Mary Lynn dans des classiques de la comédie comme Mec, Où est ma voiture? Le rôle principal de Ricki Lake est celui de Tracy Turnblad dans la production de Hairspray en 1988. Cependant, elle a continué à être connue pour sa propre émission de discussion qui s’est déroulée de 1993 à 2004. Et Jo Koy est un comédien de stand-up, qui sera probablement connu comme l’un des panélistes de Chelsea Lately.

Qui sont les juges invités de l’épisode 2?

L’épisode 2 voit encore plus de personnages comiques descendre sur les studios Cooked with Cannabis alors que HaHa Davis, Sabrina Jalees, Bria Vinaite, Flula Borg apparaissent comme juges invités. HaHa Davis est un comédien connu pour son travail en ligne, sur des plateformes comme Instagram et Vine.

La comédienne canadienne Sabrina Jalees travaille en grande partie dans les coulisses. Elle est rédactrice pour Canada’s Got Talent et chroniqueuse pour la section ID du Toronto Star. Cependant, elle est à l’honneur avec sa routine de stand-up.

Flula Borg, un acteur allemand, DJ et You Tuber, complète la programmation.

Rencontrez le reste de l’équipe de juges de la saison 1

Michael Voltaggio

EL-P et Emily Panick

Trop $ hort

Nate Robinson

Megan Gailey

Clayton anglais

John Salley

Amanda Seales

Alaska Thunderf ***

James Jones

Michael Rapaport

Jeff Dye

Mike E. Winfield

Brooks Wheelan

Jade Catta-Preta

– Publicité –