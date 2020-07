Les joueurs VALORANTS découvrent l’exploit de téléportation d’Omen qui permet à leurs coéquipiers de voir leurs ennemis à travers la fumée

Image via Riot Games

Il semble qu’Omen cause à nouveau des problèmes aux développeurs de Riot.

UNE VALORANT joueur a présenté hier soir un exploit d’Omen qui permet aux alliés de voir les ennemis à travers la fumée.

La reproduction du bogue est assez simple. Si les joueurs ont une zone fumée, un présage peut commencer son animation Shrouded Step pour se téléporter n’importe où. Les alliés peuvent alors regarder à travers le corps d’Omen à partir de l’endroit où l’animation commence et ils devraient être en mesure de repérer des ennemis sans méfiance marchant dans la fumée.

Le joueur reproduisant le bug était capable de tirer un ennemi à travers la fumée d’Omen avant de savoir ce qui l’avait frappé.

Un autre joueur a affirmé avoir découvert ce bogue «il y a quelque temps», mais son message a été supprimé par VALORANT mods de subreddit.

On ne sait pas si VALORANT les développeurs sont encore au courant de l’exploit. Mais il sera probablement corrigé immédiatement car il présente un avantage injuste et compromet l’un des principes de base du jeu: utiliser des capacités utilitaires pour se cacher.

Ce n’est cependant pas la première fois qu’Omen est pris dans des exploits. Les joueurs d’Omen ont découvert qu’ils pouvaient utiliser son ultime pour se téléporter à l’intérieur de la caisse de chargement du site C de Haven et planter le Spike pendant la bêta fermée, empêchant les ennemis de le désamorcer. Et plus récemment, les joueurs ont découvert qu’ils pouvaient voir à travers les murs en changeant de mode Couverture sombre.