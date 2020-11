Selim Gündüz a dénoncé les conditions de son ancien club KFC Uerdingen. Le joueur offensif polyvalent de 26 ans a joué pendant un an en troisième division avant de rejoindre son rival de la ligue Hallescher FC cet été.

« Nulle part auparavant je n’ai connu un tel manque d’humanité qu’au KFC Uerdingen. Je suis sûr qu’il n’y aura pas une deuxième fois dans le football en Allemagne », a déclaré Gündüz à Reviersport. « Les joueurs sont traités comme une merde. Je dois dire les choses de manière si drastique. »

À Uerdingen, il y a eu des incohérences entre le club et les joueurs dans un passé récent. Par exemple, l’ancien résident de Dortmund Kevin Großkreutz, qui a travaillé pour Uerdingen de 2018 à octobre 2020, est en litige avec le club.

Gündüz a également poursuivi Uerdingen. « J’ai gagné au tribunal du travail de Krefeld. Le paiement aurait dû et n’a pas été effectué. Il se peut que les comptes du KFC soient bientôt joints », a-t-il déclaré. « Je ne conseillerais à personne de passer au KFC Uerdingen – pour pas d’argent dans le monde. En fin de compte, vous devez vous battre pour cet argent très souvent de toute façon. »

KFC Uerdingen: l’ex-joueur Gündüz exprime de vives critiques

Mardi, Gündüz et Halle ont visité Uerdingen et ont gagné 1-0. « Je suis juste désolé pour les joueurs du KFC. J’ai parlé à certains gars après notre match de mardi et ils m’ont dit que certains d’entre eux attendaient déjà leurs salaires depuis deux mois. Alors je me demande comment diriger un club. peut conduire si vous n’avez pas été en mesure de régler vos paiements à temps et régulièrement pendant des années? »

Uerdingen est subventionné par le donateur russe Mikhail Ponomarew depuis 2016. L’équipe est actuellement onzième de la 3e division.