Les joueurs roms renoncent à quatre mois de salaire pour aider le club en crise

Les joueurs et les entraîneurs de Roma ont renoncé à leur salaire pendant quatre mois pour aider le club italien à traverser une crise déclenchée par l’épidémie de coronavirus.

Les Roms n’ayant pas disputé de match de compétition depuis le 1er mars en raison de la pandémie, les joueurs et les entraîneurs renonceront aux salaires qui leur sont dus pour mars, avril, mai et juin.

Selon Roma, «si la saison en cours reprend et s’achève, le club et les joueurs, l’entraîneur (Paulo Fonseca) et son équipe ont convenu d’un plan d’incitation à payer sous réserve de la réalisation de certains objectifs sportifs».

Les joueurs devraient récupérer trois des mois de salaire manqués au cours du prochain exercice.

Les Roms ont ajouté que les joueurs et les entraîneurs ont également accepté de majorer les salaires des employés roms qui ont été placés dans le système de filet de sécurité sociale du gouvernement italien, en veillant à ce qu’ils reçoivent toujours leur plein salaire régulier.

Le directeur général de la Roma, Guido Fienga, a déclaré que ce geste « prouve que nous sommes vraiment dans le même bateau ».