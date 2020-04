Les joueurs MLS et eMLS s’associent pour un tournoi de jeu vidéo de cinq semaines

Le milieu de terrain sportif de Kansas City, Wan Kuzain, est plus que votre joueur moyen. Il a un crédit de rue.

C’est parce que quand il avait 17 ans, Kuzain a accepté un défi de la part d’un passionné de jeux vidéo (et ancien joueur de la NFL) Chad Johnson – et l’a battu.

L’ancien Pro Bowler connu sous le nom d’Ochocinco a ensuite tweeté que «l’expérience perdante était pire que le temps où j’ai perdu ma virginité» et a ajouté un emoji qui pleure.

Il n’est donc pas surprenant que Kuzain soit le représentant du Sporting dans un tournoi MLS virtuel débutant dimanche. Un certain nombre des meilleurs joueurs de la ligue, dont Chicharito et Nani, participeront à l’événement télévisé national.

Cela se passe comme suit: Deux joueurs des équipes adverses s’affronteront dans le jeu FIFA 2020 d’EA Sports. Ensuite, les joueurs eMLS de la ligue s’affronteront lors d’un match retour. L’équipe perdante est éliminée. Les commentateurs de football de Fox Sports appelleront l’action au cours de l’événement de cinq semaines.

D’autres sports sont également passés à la compétition virtuelle pendant la pandémie de coronavirus, notamment NASCAR. Comme la compétition eMLS déjà établie, NASCAR avait une série iRacing pour les joueurs. Les pilotes se sont joints lorsque COVID-19 a suspendu les vraies courses.

Des athlètes individuels, dont Meyers Leonard du Miami Heat et la gagnante de la Coupe du monde féminine Allie Long, jouent également régulièrement sur Twitch, une plateforme de streaming en direct. Les Phoenix Suns ont joué la saison après la suspension de la saison sur NBA 2K20 sur Twitch.

Dimanche, l’un des grands moments sera un match de rivalité virtuelle «El Trafico» opposant l’attaquant du LA Galaxy Javier Hernandez, mieux connu sous le nom de Chicharito, à l’attaquant du LAFC Adama Diomande.

MLS Works et FOX Sports feront un don au nom de l’équipe gagnante à Feeding America après chaque épisode. Des dons seront également faits à Banques alimentaires Canada.

« Vous verrez dans certains cas que nous avons de vrais joueurs parmi nos joueurs professionnels. Ils vont se présenter pour gagner. Donc, bien que ce soit une bonne cause, nous voulons aussi divertir. Je pense que vous verrez également un réel avantage concurrentiel », a déclaré Camilo Durana, vice-président directeur des propriétés et des événements de la ligue.

Aujourd’hui âgé de 21 ans, Kuzain a déclaré qu’il jouait à la FIFA depuis l’édition 2012.

Kuzain faisait partie de l’équipe de l’académie du Sporting avant de rejoindre l’affilié de l’USL, les Swope Park Rangers.

Un jour à cette époque, il a remarqué que Chad Johnson était dans la région de Kansas City. Johnson était connu à l’époque pour avoir choisi des joueurs aléatoires pour jouer à FIFA, alors Kuzain – qui avait une photo de lui jouant au football sur son profil Twitter – lui a tweeté. La prochaine chose qu’il savait, Johnson était à sa porte.

«Nous avons joué quelques matchs. Je dirais trois ou quatre », a déclaré Kuzain. «Il était vraiment bon. Il valait vraiment tous les tweets et l’agitation qu’il a causés au sein de la communauté FIFA. «

Par la suite, Kuzain a fait visiter Johnson un peu, l’emmenant au complexe local de football en salle.

« Comme c’est fou à quel point il est gentil et comment il peut tout simplement intégrer autant de gens qu’il ne connaît pas comme ça dans son emploi du temps. Je suis donc très reconnaissant de cette expérience », a déclaré Kuzain. « Et il a envoyé un joli petit tweet, et c’était notre promesse, si je le battais, il me crierait. »

Kuzain a signé avec la première équipe de Kansas City en tant que joueur local en 2018. Il est apparu dans le premier match du Sporting II avant la suspension de la saison en raison du coronavirus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était le meilleur joueur parmi ses coéquipiers de Kansas City, Kuzain n’a pas mâché ses mots.

« Cela pourrait blesser certains sentiments », a-t-il déclaré. « Mais je dirais oui, bien sûr. »