Les joueurs font la course pour échapper à l’épidémie de COVID-19 d’Adélaïde

La Nouvelle-Galles du Sud est en train de devenir le foyer de la majorité des meilleurs joueurs de cricket d’Australie, après que les inquiétudes concernant la récente épidémie de COVID-19 en Australie-Méridionale aient obligé beaucoup de gens à déménager à court terme.

Suite aux déménagements de l’Australie-Occidentale, du Queensland et de la Tasmanie pour imposer des restrictions aux voyageurs d’Australie du Sud, qui a récemment accueilli les premiers tours du Sheffield Shield, CA transporte les joueurs à Sydney pour se préparer à la prochaine série contre l’Inde.

De même, les Adelaide Strikers ont été contraints de fuir leur ville natale, installant une base de pré-saison à Coffs Harbour sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, avant le début de la Big Bash League.

« Cricket Australia (CA) a adopté une approche proactive et a mobilisé un certain nombre de personnes à travers le pays au cours des dernières 24 heures pour consolider les horaires nationaux et internationaux de nos hommes », a déclaré le patron par intérim Nick Hockley.

«Je tiens à remercier les joueurs et le personnel pour leur compréhension concernant les changements dans leurs horaires de voyage et pour leur engagement à faire en sorte que l’été de cricket soit un énorme succès.

«Je voudrais également remercier les différents groupes de direction du cricket australien pour s’être réunis au cours des 48 dernières heures et avoir pris des mesures rapides et décisives – rendues possibles par une planification d’urgence approfondie et interdépartementale.

« CA continuera de surveiller la situation en Australie-Méridionale et les restrictions frontalières qui en résultent dans tout le pays. »

Avec le premier test de la série contre l’Inde qui doit être joué à Adelaide Oval dans un mois, tous les yeux seront rivés sur l’épidémie en Australie du Sud.

S’exprimant hier, le Premier ministre australien du Sud, Steven Marshall, n’a pas été en mesure de garantir que le terrain emblématique accueillera le match.

Marnus Labuschagne a dû quitter le Queensland et s’installer à Sydney avant la série indienne. (AAP)

« Nous espérons toujours que le cricket ira de l’avant. Ce que nous faisons en Australie-Méridionale, c’est de mettre toutes ces personnes qui, selon nous, présentent le plus grand risque, ces personnes qui sont entrées en contact avec une personne infectieuse, nous les avons mises en quarantaine le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

Remarquablement, Melbourne est devenue l’un des premiers à accueillir le match s’il devait être déplacé. Il y a quelques mois à peine, le Boxing Day Test semblait être mis en doute, maintenant le célèbre terrain pourrait se retrouver à accueillir les deux premiers matchs de la série.

« Si le jeu devait être déplacé, le MCC serait prêt à se mobiliser et le MCG serait disponible », a déclaré Stuart Fox, le patron du Melbourne Cricket Club. L’âge et Sydney Morning Herald.

Dans une déclaration d’hier soir, CA a souligné qu’elle restait «déterminée» à organiser le premier test à Adélaïde.

Les inquiétudes concernant l’épidémie de COVID-19 en Australie-Méridionale pourraient voir le premier test s’éloigner d’Adelaide Oval. (Getty)

Pendant ce temps, Andrew Tye a été ajouté aux équipes australiennes de ballon blanc pour les matches contre l’Inde. Il remplace Kane Richardson, qui s’est retiré pour être avec sa femme et leur fils nouveau-né.

« Ce fut une décision difficile à prendre pour Kane, mais qui bénéficie du soutien total des sélecteurs et de toute l’équipe de jeu », a déclaré le sélecteur national Trevor Hohns.

« Kane voulait rester à Adélaïde avec Nyki et leur fils nouveau-né. Nous soutiendrons toujours nos joueurs et leurs familles, d’autant plus compte tenu de l’environnement difficile dans lequel nous nous trouvons.

« Ce qu’il apporte à l’équipe nous manquera mais nous comprendrons et soutiendrons complètement sa décision. »