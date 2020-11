Les joueurs exploitent une faille dans PlayStation Plus et sont bannis

Sony met actuellement en garde contre l’exploitation d’une faille dans PlayStation Plus pour sécuriser gratuitement la PlayStation Plus Collection. Avec cela, vous risquez une interdiction complète du compte.

Cela est possible car vous pouvez activer la PlayStation Plus Collection sur PS5 et jouer avec le même compte sur votre PS4. Si quelqu’un possède une PS4 mais ne possède pas encore de PS5, il transmettra ses données d’accès à des tiers. En règle générale, ils ont déjà une PS5, peuvent se connecter avec les données d’accès de l’autre personne et ainsi réclamer la collection PlayStation Plus pour eux-mêmes. Le propriétaire du compte PS4 peut alors également utiliser la PlayStation Plus Collection.

Sony a déjà pris conscience de cette pratique et bloque complètement les comptes correspondants sur la PlayStation 5, tandis que l’utilisateur PS4 reçoit un blocage de deux mois. Donc, à la fin, vous ne perdez que cela.

En général, vous ne devez jamais transmettre vos données d’accès au compte PSN, car cela implique un risque trop élevé et enfreint les conditions générales du PSN.

La collection PlayStation Plus comprend une collection de divers blockbusters PS4 qui peuvent être expérimentés à nouveau sur PS5 et sont entièrement gratuits pour tous les utilisateurs de PlayStation Plus. Les jeux ici incluent:

Dieu de la guerre

Bloodborne

Monde de Monster Hunter

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4

Ratchtet & Clank

Days Gone

Jusqu’à l’aube

Detroit: Devenez humain

Champ de bataille 1

Infâme: Second fils

Batman: Arkham Knight

Le dernier gardien

The Last of Us Remastered

Personne 5

Resident Evil

Sony n’exclut pas que la PlayStation Plus Collection soit élargie à l’avenir.