Les joueurs doivent être obligés de choisir entre Origin et Test fort

PS4 Slim 500 Go Noire + God of War + Spider-Man + Crash Team Racing + PES 2020 + Resident Evil 2 + Tomb Raider + Voucher Fortnite

Ce pack contient une console PS4 Slim 500Go noire, le jeu God of War PlayStation Hits, le jeu Marvel's Spider-Man, le jeu Crash Team Racing Nitro-Fueled, le jeu eFootball PES 2020, le jeu Resident Evil 2, le jeu Shadow Of The Tomb Raider et le coupon FortConsole Ps4