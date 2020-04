Les joueurs de Super Netball acceptent un nouvel accord de rémunération

La ligue Suncorp Super Netball a conclu un nouvel accord avec l’Association australienne des joueurs de netball sur les réductions de salaire en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

La compétition a annoncé que les réductions de salaire des joueurs seront plafonnées à 50% jusqu’au 31 mai, ses athlètes internationaux devant être soutenus à la même échelle que les Australiens, bien qu’ils ne soient pas éligibles aux avantages gouvernementaux.

Les joueurs gagnant moins de 78000 $ recevront au moins le paiement JobKeeper de 1500 $ par quinzaine plus la pension de retraite jusqu’au 31 mai, tandis que les athlètes gagnant plus de ce montant bénéficieront d’une réduction de 50% sur leur contrat actuel.

La nouvelle entente salariale intervient après un accord initial où les joueurs ont été forcés de prendre une pause de deux semaines à partir du 30 mars et à leur retour de congé, ont dû réduire leurs horaires d’entraînement à seulement sept heures par semaine à 30% de salaire.

La star des GIANTS Kim Green affronte son adversaire pour le ballon (AAP)

Le PDG de Suncorp Super Netball, Chris Symington, a publié une déclaration confirmant que les deux parties avaient travaillé efficacement sur un nouvel accord.

« C’est vraiment un mérite pour notre sport à quel point toutes les parties ont abordé ces discussions. Ce n’est pas une période facile pour quiconque et je suis fier de la maturité et de la volonté de nos clubs et de notre groupe de jouer pour assurer que la ligue survivra et rebondira. » « , lit la déclaration.

« Ce modèle de paiement des joueurs, rendu possible par le package Morrison Government JobKeeper, verra tous les athlètes nettement mieux que ce qu’ils sont dans la structure de paiement actuelle affectée par COVID-19, et de nouvelles discussions avec les clubs et l’ANPA continueront d’avoir lieu. que la situation COVID-19 progresse.

« Nos décisions ont toujours été guidées par la santé et la sécurité des joueurs, du personnel et des supporters et cela restera le cas jusqu’à ce que nous décidions de la reprise de la compétition. Nous espérons que d’ici la fin du mois de mai, nous aurons des indications sur La saison 2020 pourrait avoir lieu. «

Les diamants battent toutes les étoiles

Kathryn Harby-Williams, PDG de l’Australian Netball Players ‘Association, a déclaré que les deux parties étaient en bons termes.

« L’ANPA est heureuse d’avoir conclu des accords jusqu’à la fin du mois de mai pour fournir une certitude aux joueurs dans un monde plein d’incertitudes », a-t-elle déclaré.

« Bien que l’environnement reste extrêmement difficile pour nos athlètes, ils continuent à être attentifs aux circonstances auxquelles notre sport est confronté et continueront de jouer leur rôle pour l’aider à traverser ces moments difficiles. »