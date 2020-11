Les joueurs de Salzbourg hors des équipes nationales après 6 cas de virus – Football

in

Le club de football autrichien de Salzbourg a empêché ses joueurs de rejoindre leurs équipes nationales lundi après la découverte de six cas de coronavirus dans l’équipe.

Les champions autrichiens ont déclaré avoir reçu dimanche des résultats montrant six tests positifs parmi des joueurs qui devaient se rendre dans leurs équipes nationales pendant la trêve internationale. Salzbourg n’a pas nommé les joueurs et a déclaré qu’ils étaient tous isolés et que personne ne présentait de symptômes.

Les cas provoquent encore plus de perturbations pour les jeux internationaux à venir alors que le nombre de cas de coronavirus augmente à travers l’Europe. Les clubs allemands et italiens ont également retardé la libération des joueurs ou refusé de les libérer.

Salzbourg a déclaré que tout le monde au club avait été testé négatif sur des échantillons prélevés vendredi avant que l’équipe ne fasse match nul avec le Rapid Vienna 1-1 dimanche. Une autre série de tests était prévue pour lundi.

Le club a déclaré que «tous les appels internationaux … ont également été rejetés pour le moment» et que la situation pourrait changer une fois que les joueurs auront subi d’autres tests.

Le milieu de terrain Dominik Szboszlai était en ligne pour rater le match éliminatoire de la Hongrie contre l’Islande jeudi pour une place au Championnat d’Europe de l’année prochaine. La Hongrie a également des matchs à venir de la Ligue des Nations contre la Serbie et la Turquie.

Les tests positifs à Salzbourg pourraient laisser l’Autriche ayant besoin de remplacements avant ses prochains matchs. Le gardien de but de Salzbourg Cican Stankovic et les défenseurs Andreas Ulmer et Albert Vallci ont tous été nommés dans l’équipe autrichienne la semaine dernière.

L’Autriche affronte le Luxembourg en match amical mercredi, puis les matchs de la Ligue des Nations contre l’Irlande du Nord et la Norvège.

Le Mali devra faire face sans le milieu de terrain de Salzbourg Mohamed Camara et l’attaquant Sekou Koita. Le milieu de terrain Masaya Okugawa était en ligne pour faire ses débuts avec le Japon lors des prochains matches amicaux.

La semaine dernière, les clubs allemands Werder Bremen et Arminia Bielefeld ont déclaré qu’ils ne libéreraient pas les joueurs pour les fonctions de l’équipe nationale, citant les réglementations sanitaires locales. Leurs décisions ont affecté de nombreuses équipes, dont les États-Unis et la Serbie.

En Italie, les équipes de la Roma et de la Fiorentina étaient isolées après des tests positifs. Cela a empêché les joueurs testés négatifs de rejoindre leurs équipes nationales.

Les restrictions britanniques à l’entrée pour les personnes qui ont été au Danemark ont ​​conduit l’équipe danoise à remplacer les joueurs des clubs anglais.

La FIFA a déclaré le mois dernier que les clubs pourraient refuser de libérer les joueurs qui auraient dû passer au moins cinq jours en quarantaine à leur retour. Normalement, les clubs peuvent faire face à des sanctions s’ils ne permettent pas aux joueurs de rejoindre leurs équipes nationales.

