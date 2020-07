Les joueurs de Red Dead Online ont inventé leur propre sport, Pigby

Bien que Red Dead Redemption 2 se déroule en 1899, près de 20 ans après la création du premier ensemble de règles pour le football américain, le jeu en monde ouvert a peu d’activités sportives pour les hors-la-loi errants. Certains joueurs de Red Dead Online ont décidé de résoudre ce problème avec Pigby, un violent mélange de rugby et de la NFL.

Comme le montre cette compilation Reddit, le fonctionnement d’une série de pigby est simple. Un joueur agit comme arbitre, marchant à mi-chemin entre deux équipes dans un espace ouvert et jette le cadavre d’un petit cochon. Ensuite, les côtés opposés se heurtent les poings et les coudes, jusqu’à ce que l’on parvienne à ramasser la carcasse et à courir avec elle de l’autre côté du terrain de jeu. Imaginez un mur de mort lors d’un concert de heavy metal, mais il y avait un animal mort au milieu que tout le monde essayait d’attraper parmi les yeux noirs et les fouilles raides.

Le fil Reddit répertorie un groupe Facebook qui joue Pigby, mais ils sont sur Xbox. Vous devrez rallier vos propres compagnons, trouver un terrain approprié et obtenir votre propre morceau de peau d’animal, si vous voulez amener Pigby sur PC.

Il n’est pas étonnant que certains passionnés du jeu occidental se soient sentis inspirés pour inventer une activité, car le manque de mises à jour officielles de Rockstar a été une pomme de discorde. Il y a à peine deux semaines, un gang de hors-la-loi déguisés en clowns pour protester contre le manque de contenu de Rockstar. La prochaine étape logique consiste à organiser des jeux de masse de pigby en tant que clowns pour faire monter les démonstrations d’un cran.

Pigby de r / reddeadredemption

Si vous souhaitez des sons doux pour vos aventures sportives, la bande dessinée irlandaise Blindboy diffuse de la musique improvisée sur ses propres escapades à Red Dead. En utilisant notre meilleur guide de chevaux et notre meilleur guide de clôtures, vous ne pourrez peut-être pas créer votre propre sport.