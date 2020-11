Les joueurs de League of Legends créent un zoo sur la Rift avec toutes sortes de monstres de la jungle

Image via Riot Games

Nombreuses League of Legends les joueurs ont créé un zoo diversifié sur Summoner’s Rift avec presque tous les monstres de la jungle du jeu.

Il est important de se souvenir que Ligue peut être un jeu amusant, surtout lorsque l’équipe ennemie accepte de se libérer de la compétition de temps en temps. Aujourd’hui plusieurs Ligue les joueurs ont créé un enclos de zoo dans la fosse aux dragons avec presque tous les monstres auxquels vous pourriez penser.

Des Raptors au Rift Scuttler, l’enceinte du zoo de Summoner’s Rift avait tout pour plaire. Il y avait des Krugs, des Murk Wolves et même un Red Brambleback. Mais, bien sûr, un enclos de zoo sur le Rift ne serait pas complet sans le Cloud Dragon.

Chaque joueur a apparemment joué son rôle dans la sécurisation de chaque monstre, mais il y a un champion qui peut tout faire. Le W de Syndra, Force of Will, lui permet de ramasser des monstres de la jungle et de les lancer à un endroit désiré, ce qui inflige des dégâts. Habituellement, les joueurs utilisent le W de Syndra pour attaquer des champions ennemis ou voler un buff, donc construire un enclos de zoo n’est généralement pas le but du champion.

Après que chaque monstre ait été jeté dans la fosse du dragon, Anivia a utilisé son W, Crystallize, pour construire systématiquement des murs de glace gelés afin de s’assurer que les monstres ne s’échappent pas de l’enceinte et retournent à leurs points d’apparition.

Cette enceinte de zoo ne serait généralement pas possible dans une partie de classement. Mais le mode de jeu URF offre les conditions parfaites: des temps de recharge faibles et des champions maniant du mana sans restrictions.