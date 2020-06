Les joueurs de la NBA peuvent voir Black Widow avant nous dans Disney Bubble

Le basket-ball NBA redémarre bientôt, avec 22 équipes invitées à terminer la saison dans une « bulle » au Walt Disney World Resort en Floride. Les équipes disputeront leurs derniers matchs de la saison au ESPN Wide World of Sports Complex. Ce complexe formerait la «bulle» et servirait de site officiel pour les jeux, les entraînements et le logement. Finalement, certains des joueurs et les familles des entraîneurs les rejoindront là-bas. Fou, non? Eh bien, de nouveaux détails sur les équipements sont sortis, et une chose ne manquera pas de contrarier les fans de MCU qui attendent patiemment Veuve noire est un nouveau rapport de l’écrivain Yahoo Sports NBA Kevin Smith, qui a tweeté ceci aujourd’hui:

Per Walt Disney World Sources: Disney mettra des films à la disposition des joueurs et de leurs familles (une fois qu’ils auront rejoint le groupe). Cela inclura probablement des films qui n’ont pas été diffusés au grand public, y compris Black Widow de Marvel. – Keith Smith (@KeithSmithNBA) 16 juin 2020

Les spoilers de la veuve noire vont fuir à coup sûr

C’est vrai: la NBA peut voir non seulement Veuve noire, mais d’autres films qui ont été retardés au public par la pandémie. Pourraient-ils voir Mulan? Pas le temps de mourir? Wonder Woman 1984 est presque un verrou aussi si Veuve noire va être montré. Je suppose que ma question est: pourquoi? Je comprends qu’ils seront tous enfermés pendant deux mois, mais nous étions tous depuis dix semaines, et certains d’entre nous continuent de l’être. Pourquoi ne pouvons-nous pas regarder Veuve noire? Je suis sûr qu’ils ont tous Netflix et Hulu et autres. Laissez-les se connecter et regarder Fiancée de 90 jours et Ozark.

Ça ne vaut vraiment pas la peine de s’énerver, mais vous savez que les spoilers vont fuir maintenant. C’est inévitable. Alors préparez-vous dans environ un mois. Un soir, vous pouvez vous connecter à Twitter et James Lebron gâtera Black Widow qu’il vient de regarder. Pour le reste d’entre nous, Veuve noire, réalisé par Cate Shortland, étoiles Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, Rachel Weisz, et Ray Winstone. Il ouvre le 6 novembre.

Les joueurs de la NBA peuvent voir Black Widow avant que nous ne le fassions à Disney Bubble est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.