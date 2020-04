Les joueurs de la MLS et de l’esport s’affrontent en tournoi pour un soulagement pour COVID-19

TORONTO – Les joueurs de la MLS et leurs homologues de l’e-sport participent à un tournoi de l’e-sport pour soutenir les efforts de secours du COVID-19.

Le tournoi spécial eMLS mettra en vedette 16 équipes, dont le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, chacune alignant un joueur et un représentant esports. Ils se rencontreront dans le jeu à élimination simple EA Sports FIFA 20.

La compétition en cinq épisodes débute le 19 avril avec le Chicago Fire affrontant le FC Cincinnati et le Los Angeles FC face au Los Angeles Galaxy avec les vainqueurs cumulés face à face. Les quatre gagnants hebdomadaires s’affronteront lors du tournoi de championnat le 17 mai.

Les matchs seront joués à distance avec les joueurs MLS et eMLS en compétition à domicile.

Les deux équipes canadiennes seront en action le 10 mai lorsque le milieu de terrain du Toronto FC Marky Delgado affrontera le défenseur de Vancouver Erik Godoy et le TFC Phil (PhilB94) Balke affrontera le joueur de Whitecaps esports Alex (Exraa) Gonzalez-Aldana.

Le gagnant de la série entièrement canadienne rencontrera Atlanta United ou Orlando City SC pour voir qui passera à la dernière semaine.

Les autres joueurs prévus sont Paul Arriola (DC United), Francisco Calvo (Chicago Fire), Adama Diomande (Los Angeles Galaxy), Franco Escobar (Atlanta United), Diego Fagundez (New England Revolution), Javier (Chicharito) Hernandez ( LAFC), Sean Johnson (NYCFC), Wan Kuzain (Sporting Kansas City), Aaron Long (New York Red Bulls), Tyler Miller (Minnesota United), Nani (Orlando City), Fafa Picault (FC Dallas), Memo Rodriguez (Houston Dynamo) et Kendall Waston (FC Cincinnati).

MLS Works, la plateforme de responsabilité sociale de la ligue, et Fox Sports feront un don au nom du club gagnant à Feeding America, MLS soutenant également Banques alimentaires Canada.

Le tournoi n’a pas encore annoncé de diffusion à domicile au Canada.