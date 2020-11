Les joueurs de Destiny 2 résolvent des énigmes complexes pour obtenir des connaissances sur Beyond Light

La communauté de Destiny 2 a un faible pour les énigmes épineuses et délicates. Il est donc probablement logique que Bungie en ait lancé un pour les reconstituer lors de la préparation de Beyond Light.

Les joueurs ont reçu les éditions collector de Destiny 2: Beyond Light il y a quelques semaines et ont remarqué des tas d’extras qui feraient partie d’un puzzle plus grand. Tout est lié à un compte à rebours qui s’est terminé la semaine dernière, et depuis lors, ils ont travaillé sur le sous-répertoire Raid Secrets pour tout comprendre. Comme l’explique quelqu’un sur le subreddit, «l’équipe des secrets du raid a assemblé un puzzle vidéo de 2100 pièces, en noir et blanc, où toutes les pièces étaient des carrés, et l’image sur la boîte était cachée à l’intérieur des pièces et floue». Ouaip.

Au fur et à mesure que le puzzle s’est assemblé, nous avons reçu une histoire passionnante de l’extension Beyond Light. Je ne gâcherai pas trop, mais le passage approfondit Elsie et Clovis Bray, l’équilibre entre l’humanité et la machine dans les Exos et Europa. Si vous souhaitez le lire par vous-même, vous pouvez le trouver ici – méfiez-vous cependant des spoilers potentiels.

Si vous êtes curieux de savoir comment la communauté a réussi à résoudre le casse-tête, les utilisateurs de Reddit ont également mis en place ce guide astucieux pour essayer de faire la lumière dessus. Vous pouvez me trouver simplement en train de hocher la tête.

Si vous vous tournez les pouces en attendant de sauter sur Beyond Light, tout cela est assez fascinant. Si vous cherchez autre chose à lire, nous avons rassemblé tous les détails que vous devez savoir sur Destiny 2 Beyond Light Exotics et la sous-classe de stase Destiny 2 Beyond Light. Beaucoup de choses changent et s’ajoutent – c’est une blague sur la neige.