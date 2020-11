Les joueurs attaquent la quarantaine «  dangereuse  » de l’Open d’Australie

Les joueurs sont de plus en plus préoccupés par les restrictions de quarantaine proposées avant l’Open d’Australie, qui doit se jouer à Melbourne en janvier.

Tennis Australia et le gouvernement victorien restent bloqués dans les négociations sur la date d’arrivée des joueurs à Melbourne et sur la manière dont ils passeront leur période de quarantaine.

Le meilleur scénario pour les joueurs leur permettrait de s’entraîner et de se préparer tout en purgeant leur période de quarantaine.

Tennis Australia avait initialement prévu que les joueurs arrivent à la mi-décembre, mais cela a été exclu par le gouvernement, les joueurs ne devraient plus se rendre à Melbourne avant la nouvelle année.

Novak Djokovic est le champion en titre de l’Open d’Australie. (Getty)

Un certain nombre d’options semblent être sur la table, comme jouer les tournois préliminaires dans une bulle de style US Open, abandonner les événements d’échauffement ou retarder l’Open d’Australie.

Le Brésilien Bruno Soares, membre du conseil des joueurs de l’ATP, a déclaré que jouer à l’Open immédiatement après la quarantaine serait une préoccupation majeure.

« Si nous devons aller en quarantaine pendant 14 jours dans une salle et ensuite aller jouer un Grand Chelem, je le ferai parce que c’est mon travail et je dois trouver un moyen, mais je pense que c’est assez dangereux pour les joueurs sans préparation I pensez à y aller et à concourir tout de suite », a-t-il déclaré.

«Je pense que c’est physiquement très dangereux.

Championne féminine de l’Open d’Australie 2020 Sofia Kenin (Getty)

« Mais, si nous devons le faire, nous devons le faire. C’est loin d’être idéal, mais encore une fois, ce n’est pas entre nos mains, donc c’est difficile à dire. J’irai là-bas et participerai dans les conditions qu’ils présentent.

« Je sais qu’ils travaillent dur pour offrir aux joueurs les meilleures conditions possibles. Espérons que nous pourrons au moins nous entraîner et nous préparer pour toute l’année. »

La Britannique Johanna Konta, qui fait partie du conseil des joueurs de la WTA, est également préoccupée.

« De mon point de vue, mon corps ne serait pas capable de supporter deux semaines de déconditionnement, puis de me pousser dans les profondeurs », a-t-elle déclaré à la BBC.

« Je pense que cela rendrait très difficile pour les joueurs de pouvoir concourir au plus haut niveau sans risquer leur corps dans le processus.

« Je pense que dans un monde idéal, les joueurs auraient l’opportunité de jouer une ou deux épreuves d’échauffement. Mais je pense que cette année nous a probablement appris qu’il y a tout sauf probablement l’idéal. »

Le n ° 1 mondial Novak Djokovic a déclaré qu’il espérait que le tournoi se déroulerait alors que le sport cherchait à rebondir après une année 2020 difficile.

« J’espère juste pour le tennis et pour les joueurs que nous aurons l’Open d’Australie et aussi la possibilité de la Coupe ATP et au moins quelques autres tournois », a-t-il déclaré.

Rod Laver Arena. (Getty)

Hier, le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, est resté convaincu que l’Open d’Australie pourrait continuer.

« C’est incroyablement complexe, cela doit être fait en toute sécurité, cela doit être fait correctement », a-t-il déclaré.

« Nous travaillons très, très étroitement avec Tennis Australia. Ils travaillent avec tous leurs partenaires. Nous sommes convaincus que nous finirons par un Open d’Australie. C’est un événement très important. »

Un porte-parole de Tennis Australia a déclaré qu’ils continuaient de travailler à une résolution avec le gouvernement.

« Tennis Australia continue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de Victoria pour organiser l’Open d’Australie », a déclaré le porte-parole.

«La santé et la sécurité de la communauté, des joueurs et de tous ceux impliqués dans l’événement ont toujours été notre priorité absolue, et nous reconnaissons les efforts incroyables et les sacrifices que tous les Victoriens ont consentis pour contenir le COVID-19.

« Nous fournirons plus de mises à jour lorsqu’elles seront disponibles. »