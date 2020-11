Les jeux vidéo nous rendent plus heureux, selon une nouvelle étude

En collaboration avec deux grands développeurs de jeux, des chercheurs de l’Institut Internet d’Oxford ont découvert que, étonnamment, les jeux vidéo semblent rendre les gens heureux. La nouvelle étude a examiné les données sur les joueurs fournies par Nintendo et EA et a révélé que le jeu vidéo est positivement corrélé avec un sentiment de bien-être.

Les auteurs de l’étude ont examiné deux jeux: Nintendo’s Animal Crossing: New Horizons et EA’s Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Les deux éditeurs ont fourni des données pour la recherche – Nintendo a fourni des données sur le temps que les joueurs passaient à Animal Crossing, et EA a également fourni des données sur les réalisations du jeu et les émoticônes utilisées par les joueurs pendant le jeu.

«Si vous jouez à Animal Crossing quatre heures par jour, tous les jours, vous êtes susceptible de dire que vous vous sentez beaucoup plus heureux que quelqu’un qui ne le fait pas», a déclaré l’auteur principal de l’étude, le professeur Andrew Przybylski, à la BBC. Przybylski note que cela va à l’encontre des quatre dernières décennies de recherche sur les jeux vidéo, ce qui suggère que plus les gens jouent à des jeux, plus ils deviennent malheureux.

Przybylski dit que la différence peut être due à la présence de caractéristiques sociales dans Animal Crossing et Plants vs. Zombies, qui agissent comme une sorte de «refroidisseur d’eau numérique» où les joueurs peuvent socialiser avec des amis et rencontrer de nouvelles personnes.

L’étude – que vous pouvez lire dans son intégralité ici – conclut qu’il est possible pour les chercheurs universitaires de travailler avec l’industrie des jeux pour produire des bourses de haute qualité sur les jeux. Historiquement, cela a été difficile, car les éditeurs ont tendance à protéger leurs données exclusives sur le comportement des joueurs. Cette étude suggère que les sociétés de jeux triple A pourraient être de plus en plus ouvertes à travailler avec des spécialistes des sciences sociales.

Dans ce cas, dit Pryzbylski, il est démontré que les décideurs politiques peuvent dans de nombreux cas avoir une image incomplète du lien entre les jeux vidéo et le bien-être mental.

