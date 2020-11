Les jeux vidéo n’offrent pas seulement l’évasion, ils sont une forme de mélange socialement éloigné

Alors que les plus grandes sociétés de jeux au monde imaginent des scénarios fantastiques pour gagner leur vie, même elles auraient eu du mal à égaler les événements surréalistes des 12 derniers mois lorsqu’elles ont désigné 2020 comme l’année pour lancer leur prochaine génération de consoles hyper-alimentées. La PlayStation 5 (PS5) de Sony et la Xbox Series X de Microsoft ont été mises en vente au Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines – les machines de jeu les plus rapides, les plus puissantes et, avec 449 £, loin d’être les moins chères – à ce jour. Les consoles rivales sont rapidement devenues l’équivalent de la poussière d’or virtuelle après s’être vendues en quelques minutes, laissant les acheteurs frustrés à la recherche d’eBay pour les PS5 qui attirent déjà plus de 1000 £. Alors qu’une mise à jour majeure de la console est toujours un événement majeur dans le calendrier des jeux (sept ans se sont écoulés depuis la Xbox One et la PS4 de 2013), l’épidémie de coronavirus a signifié que plus de personnes que jamais sont susceptibles de l’être. faire attention – et être doublement déçu si l’on ne se fraye pas un chemin sous leur sapin de Noël. Alors que nous savons depuis des années que rejeter le jeu comme passe-temps qu’il vaut mieux laisser aux adolescents est un stéréotype fatigué, l’année dernière a contribué à le consolider encore plus loin dans nos vies – oui, pour la relaxation et l’évasion, mais aussi comme un moyens de socialisation et de communication. La nouvelle Playstation 5 de Sony a été mise en vente plus tôt cette semaine (Photo: Yelim LEE / AFP) Sans surprise, au cours d’une année au cours de laquelle nous avons été découragés de passer du temps à l’extérieur, le jeu a explosé comme moyen de distraction virtuelle utile des horreurs et de l’ennui. la pandémie a balayé le monde. Les téléchargements de jeux numériques ont bondi de 67% d’une semaine sur l’autre en mars, les fabricants de jeux Activision Blizzard et Electronic Arts (EA) rapportant un nombre record de joueurs se connectant pour jouer au tireur en ligne Call of Duty et à la franchise préférée du football Fifa en ligne en mai. Parmi les secteurs des loisirs et du divertissement en difficulté au Royaume-Uni, le jeu a été le seul secteur à croître tout au long du verrouillage, avec une valeur prévue de tripler pour atteindre 10 milliards de livres sterling d’ici 2023, selon un récent rapport de l’agence de recrutement mondiale Robert Walters. Détente douce pour des millions Lire la suite Revue de la PS5 – premier aperçu: la nouvelle PlayStation est le remède parfait à la fatigue du verrouillage Animal Crossing: New Horizons, une douce aventure sur une île déserte pour la console Switch de Nintendo dans laquelle le joueur construit sa propre maison dans des quartiers peuplés d’animaux mignons , a touché une corde sensible après que sa sortie le 20 mars ait coïncidé avec le premier lockdown national en Angleterre. Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont examiné des données de jeu réelles, aux côtés de Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville d’EA, et ont conclu qu’ils étaient bons pour le bien-être mental des joueurs – une première étude du genre, étant donné que la recherche sur les jeux a tendance à dépendre de données autodéclarées. Animal Crossing a apaisé des millions de fans pendant le verrouillage (Photo: Nintendo) Alors que le gameplay lent et non stressant du jeu aidait les joueurs à se détendre pendant les périodes incertaines (en vendant plus de 26 millions d’exemplaires dans le processus), les jeux de la PS5 et de la Xbox Series X ont «Les jeux de Nintendo ont tendance à jouer sur la nostalgie», a-t-il déclaré à i., selon Sam Connolly, tuteur professionnel en informatique à l’Université de Central Lancashire (UCLan). «Ma petite amie a acheté Animal Crossing lors de sa sortie et elle n’avait auparavant aucun intérêt à jouer à Switch auparavant. C’est facile et simpliste et cela a permis de gagner rapidement lorsque les gens ne pouvaient pas sortir. En savoir plus Les jeux vidéo aident à la santé mentale et aident à prévenir le SSPT et les flashbacks pénibles. «Mais alors que le Switch cible les joueurs occasionnels, ces nouvelles consoles ont à la fois des graphismes très haut de gamme et des jeux multijoueurs compétitifs – alors que les gens pourraient être sortis et faire du sport quand nous étions encore autorisés à le faire, ils peuvent désormais rivaliser dans un espace virtuel. » Alors que pendant des décennies, les joueurs auraient dû se battre pour les contrôleurs dans le salon d’un ami, les progrès technologiques rapides du jeu au cours des 15 dernières années signifient que la plupart de l’action est désormais carrément en ligne. Sony et Microsoft ont tous deux fabriqué des versions moins chères des nouvelles consoles sans lecteur de disque physique, ciblant les joueurs qui traitent exclusivement des téléchargements numériques, tandis que les joueurs indécis peuvent parcourir des centaines de titres de location via les services d’abonnement mensuel PS Plus et Xbox Game Pass. Une connectivité Internet constante signifie que les fabricants de jeux peuvent publier des mises à jour, avec de nouveaux défis, événements, niveaux ou éléments supplémentaires pendant des années après leur sortie – tout aussi bien étant donné que la plupart des nouveaux jeux vous coûteront entre 50 et 70 £. La Xbox Series X de Microsoft est la plus puissante de la société à ce jour (Photo: Phil Barker / Future Publishing / Getty) Bien que les joueurs assez chanceux pour mettre la main sur une nouvelle console convoitée resteront occupés tout au long de l’hiver et de toute mesure de restriction ou de verrouillage ultérieure contre les coronavirus , le vieil adage selon lequel l’équilibre est essentiel est toujours d’actualité, déclare le Dr Elena Touroni, psychologue consultante et cofondatrice de la clinique virtuelle de psychologie My Online Therapy. «Le jeu offre un moyen de se connecter avec d’autres personnes partageant les mêmes idées dans un environnement virtuel – offrant un sentiment de communauté qui peut être bénéfique», a-t-elle déclaré à i. «Cependant, cela devient préjudiciable s’il est utilisé comme stratégie d’adaptation pour éviter certains aspects de la vie réelle. Si le jeu est la principale forme de connexion d’une personne, il est susceptible de la laisser se sentir isolée et seule… Tout est une question d’équilibre – cela dépend de comment et pourquoi nous le faisons. Mieux que les questionnaires Zoom interminables Le pourquoi, pour des centaines de milliers de personnes, est de socialiser avec des personnes qu’ils connaissent déjà. Une tendance que la pandémie a peut-être contribué à accélérer est l’utilisation du jeu comme moyen de communication avec les amis et la famille, servant exactement le même objectif qu’un appel téléphonique ou un quiz Zoom, souligne le Dr Jo Twist, directeur général d’Ukie, le Organisme commercial du Royaume-Uni pour les jeux et les divertissements interactifs. La station de métro Mile End de Londres affiche une signalisation après avoir été rebaptisée ‘Miles End’ en relation avec Marvel’s Spider Man: Miles Morales lors de la mise en vente de la PS5 au Royaume-Uni, le 19 novembre (Photo: Getty) « Quand vous écoutez un groupe d’adolescents jouant à Fortnite, oui, ils jouent au jeu, mais ils traînent aussi – le jeu n’est qu’un objet social autour duquel ils ont d’autres conversations », dit-elle à i. «Les consoles annoncent une nouvelle génération de contenu incroyablement excitante et montrent comment l’industrie évolue en termes de modèles d’abonnement», explique-t-elle. «Vous pouvez vous échapper dans ces mondes merveilleux et magnifiques, mais je pense qu’il y aura plus de gens qui veulent juste jouer avec leurs amis plus que jamais. Les jeux ont toujours fourni une toile fantastique pour cela, mais les nouvelles consoles pourraient l’ouvrir à un public encore plus large.

