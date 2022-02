Les jeux sont-ils bons pour les enfants ?

Le stéréotype populaire est que les jeux provoquent la violence et sont mauvais pour la santé. Eh bien, je suis ici pour ne pas être d’accord avec tout cela.

Avantages de jouer à des jeux à différentes étapes de la vie

Tout d’abord, il y a de nombreux avantages évidents à ce que les enfants jouent à des jeux vidéo. Dès les premiers stades de la vie, initier les enfants à des jeux sur une tablette ou à quelque chose impliquant des interactions physiques peut être aussi bénéfique que de vrais jouets. Cela peut développer la pensée logique des enfants, leur capacité à établir des liens entre les faits et leur approche stratégique de la vie quotidienne.

Plus tard, initier les enfants en âge d’aller à l’école à des jeux d’histoire simples basés sur leurs films ou séries animées préférés peut être un excellent moyen de développer leurs réflexes et leurs émotions. Pouvoir développer l’univers qu’ils aiment avec les jeux vidéo et non seulement les films et les jouets marqués de la même manière est également une excellente option. Les enfants peuvent apprendre la capacité naturelle de faire des recherches. C’est très important plus tard dans la vie.

Jeux et éducation

Le plus grand défaut du système éducatif est qu’il n’enseigne pas comment acquérir des connaissances. La plupart des systèmes dans la plupart des pays (pas tous) reposent encore largement sur la mémorisation d’informations et de données. La chose la plus importante que vous devez apprendre est COMMENT apprendre réellement. Comment obtenir des informations, les traiter, et écarter les informations inutiles ou fausses et les distinguer de la vérité. L’accès à l’information est si facile qu’il n’y a aucune raison pratique de se souvenir de toutes les informations, car si vous savez comment et où chercher, vous pouvez tout vérifier en quelques secondes. Les jeux sont parfaits pour cela, ils vous permettent de façonner une pensée créative et une approche logique. Même si vous êtes bloqué sur une énigme dans le jeu, vous allez faire des recherches, chercher des guides et des instructions pour vous aider à résoudre le problème et la résolution de problèmes est une autre capacité essentielle dans la vie.

Compétences sociales et linguistiques

Les compétences sociales et l’apprentissage des langues constituent un autre aspect. Faire partie d’une communauté est une bonne chose, et cela permet aux gens de s’exprimer plus librement, surtout les enfants. Participer en tant que membre d’une équipe – en tant que soutien ou guérisseur – renforce les relations et le travail d’équipe en dehors des jeux également. Le fait d’être un leader développe un autre ensemble de capacités qui permettraient de commander un raid pour un château dans un jeu ou autre. Enfin, l’apprentissage de la langue à partir des jeux vidéo est une chose énorme. Personnellement, j’ai appris la plupart de mes connaissances en jouant à des jeux, et je ne suis pas de langue maternelle anglaise, donc c’est déjà ça.

Les jeux provoquent-ils la violence ?

Pour répondre simplement non. Bien sûr, il existe des cas où une personne ayant joué à des jeux vidéo a commis des crimes, mais ces cas sont le plus souvent sortis de leur contexte. En outre, diverses recherches ont confirmé que si une personne, quel que soit son âge, est exposée à la violence et à des comportements violents dans des jeux, elle se défoule et se libère de ses émotions négatives. Cela signifie qu’elle est moins susceptible d’exprimer sa colère dans la vie réelle, si elle se met en colère contre un tricheur dans un jeu vidéo et qu’elle en parle pendant un certain temps. Ils se défoulent alors et ne seront pas agressifs envers les autres dans la vie réelle.

Les jurons sont une autre chose, et je pense même que les jeux enseignent à utiliser des jurons directement ou indirectement en participant à des matchs en ligne avec des membres de la communauté qui pourraient utiliser ce langage. Cependant, dans le monde actuel, il est impossible de ne pas être exposé à un langage dur, et l’apprendre d’une manière ou d’une autre est une bonne chose. Le monde n’est pas rempli de fleurs, et même si vous devez croire en vous et en vos capacités, il est inutile d’éviter le langage grossier. Il est tellement plus facile d’exprimer sa colère verbalement que physiquement.

Les jeux sont-ils bons pour les enfants ? – Résumé

Les jeux sont un excellent moyen de s’exprimer, de passer du temps et d’apprendre beaucoup de choses. Il est important de ne pas considérer les jeux comme quelque chose de négatif. Ils permettent souvent beaucoup plus de liberté et de créativité que les films, les séries télévisées ou même les livres. C’est un média formidable, et il vaut la peine de faire quelques recherches avant de tirer des conclusions fondées sur certains stéréotypes. Laissez vos enfants jouer aux jeux avec prudence, bien sûr. Les restrictions d’âge comme PEGI ou ESRB sont des classifications pour une raison, alors assurez-vous de savoir à quels jeux votre enfant joue.

Veillez également à ne pas passer trop de temps coincé dans un monde virtuel, car une trop grande exposition peut ne pas être bénéfique pour votre santé, comme des douleurs aux yeux ou au dos. Veillez à faire des pauses toutes les heures environ et à vous exposer à la lumière du soleil. Sortez de votre chambre de temps en temps, parlez des jeux à vos enfants ou à vos parents, n’évitez pas le sujet sous prétexte que l’un des deux camps ne comprendrait pas. C’est possible.