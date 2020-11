Les jeux PS5 ont représenté 19% des ventes de jeux en boîte au Royaume-Uni la semaine dernière

Christopher Dring, de l’industrie des jeux vidéo, a révélé que les jeux PlayStation 5 représentaient près de 19% de toutes les ventes de jeux en boîte au Royaume-Uni la semaine dernière, même si la console n’a pas encore été lancée dans le pays.

La PS5 sortira au Royaume-Uni cette semaine le jeudi 19 novembre, mais ses jeux et ses périphériques sont déjà disponibles dans les magasins, il est donc compréhensible que les acheteurs potentiels se soient approvisionnés. Cependant, revendiquer 19% des ventes de jeux en boîte est toujours un exploit, d’autant plus que cette année a été un désastre financier pour beaucoup à la lumière de Covid-19. Une chose est sûre: il ne semble pas que les événements de 2020 aient eu beaucoup d’impact négatif sur l’industrie des jeux vidéo.

Un autre développement surprenant dans les graphiques de détail au Royaume-Uni a été Assassin’s Creed Valhalla battement Call of Duty: Guerre froide Black Ops pour réclamer le non. 1 place. Cependant, Activision vient de signaler les ventes numériques les plus élevées de la série le jour du lancement, ce qui suggère que ce développement est probablement dû au passage des consommateurs aux téléchargements numériques.

Ailleurs, exclusivité PlayStation Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a revendiqué la troisième position, suivi de FIFA 21. Animal Crossing: Nouveaux horizons arrondi les cinq premiers. Bluepoint Games est largement salué Les âmes du démon remake est entré dans les graphiques au no. 6.

Les dix meilleurs jeux du commerce de détail au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 14 novembre sont les suivants:

Assassin’s Creed Valhalla Call of Duty: Guerre froide Black Ops Marvel’s Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 Animal Crossing: Nouveaux horizons Les âmes du démon Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Commutateur) Watch Dogs: Légion

[Source:industriedesjeux[Source:GamesIndustryChristopher Dring]