Les jeux PS5 ne seront pas jouables sur PS4, pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités PS5

La stratégie de Microsoft a été unique. Il semble brouiller la ligne entre les générations de consoles et même les consoles et les PC. Cela fait de la Xbox un écosystème plutôt qu’une plateforme. Et il est dit que les jeux Xbox Series X seront également compatibles avec Xbox One et PC via toute son initiative « Play Anywhere ». Sony, cependant, a doublé sur du matériel générationnel dédié qui permet aux logiciels de progresser avec la base de la technologie. Avec cette confirmation, le président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que la société souhaitait offrir aux joueurs des jeux «qui ne peuvent vraiment être appréciés que sur le PS5».

La citation est venue via une interview avec GamesIndustry.biz, où Ryan dit que les consoles de nouvelle génération « devraient inclure des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente ne comprend pas. » La stratégie de Microsoft est intrinsèquement limitative, car elle essaie d’inclure la Xbox One dans sa famille de consoles, qui présente un «plus petit dénominateur commun» que les jeux doivent respecter. S’il est également possible sur cette génération de console, quel est l’intérêt de la prochaine génération, à l’exception des temps de chargement plus rapides et des images plus jolies?

« Nous avons toujours dit que nous croyons aux générations », a déclaré Ryan. «Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération, elle devrait inclure des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente ne comprend pas. Et que, à notre avis, les gens devraient créer des jeux qui peuvent tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités.

« Nous croyons aux générations, et que ce soit le contrôleur DualSense, que ce soit l’audio 3D, que ce soit les multiples façons dont le SSD peut être utilisé … nous pensons qu’il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, cela ne peut vraiment être apprécié que sur PS5. »

Cela semble être une réponse directe à la vitrine Inside Xbox, qui n’a pas montré quoi que ce soit de vraiment convaincant et de «nouvelle génération», offrant plutôt une grande majorité de jeux qui sont des expériences intergénérationnelles.

Mais alors que Sony créera des expériences exclusivement pour la PS5, Ryan reconnaît que la base d’installation massive de la PS4 ne doit pas être entièrement abandonnée. «Nous avons toujours senti que nous avions la responsabilité de servir [PS4] communauté pendant plusieurs années après le lancement de la PS5 et que cela représentait une énorme opportunité commerciale pour nous », a déclaré Ryan. «Les chiffres sont assez simples. Si vous dites en chiffres généraux que nous avons une communauté de 100 millions de propriétaires de PS4 en ce moment, et au cours des deux premières années … Je ne sais pas, entre 15 et 25 millions de personnes pourraient migrer vers PS5, ce qui laisse encore une un grand nombre de personnes avec des PS4. «

Mais ne vous inquiétez pas, même si vous passez à la PS5, tous les jeux PS4 soumis à certification après juillet devront également fonctionner sur la PS5. D’une certaine manière, les politiques de Sony sont opposées à celles de Microsoft. Il y aura des expériences uniques uniquement disponibles sur le matériel PS5, mais en mettant à niveau, vous ne laissez pas de jeux en cours pour la PS4, ce qui constitue un argument convaincant pour passer à la console PlayStation de nouvelle génération.

Sony s’est engagé à une date du 4 juin pour l’événement de révélation PS5, ou au moins une vitrine de jeux PS5 pour démontrer ce qui est possible sur la console PlayStation 5. Avec ces commentaires à l’esprit, attendez-vous à ce que Sony se concentre sur des aspects et des fonctionnalités spécifiques uniquement via un nouveau matériel.