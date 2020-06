Les jeux PS5 Cris Tales, Dustborn et In Sound Mind en vedette

Trois nouveaux jeux ont été confirmés pour la PlayStation 5 lors du Future Games Show et du PC Gaming Show ce week-end. RPG qui change le temps Cris Tales, action-aventure basée sur l’histoire Dustbornet l’horreur psychologique à la première personne In Sound Mind se dirigent vers les consoles de nouvelle génération dans le courant de 2021. Découvrez un aperçu de chaque jeu avec les bandes-annonces ci-dessous.

Cris Tales

Précédemment annoncé pour la PS4, Cris Tales est un RPG au tour par tour qui voit son protagoniste Crisbell combattre un puissant Time Empress qui veut changer l’avenir du monde. Le jeu propose un monde de conte de fées artisanal et s’inspire des JRPG classiques. Nous avons aperçu Cris Tales à l’E3 2019 alors assurez-vous de lire notre aperçu pour plus d’informations. Le jeu sortira le 17 novembre 2020 sur les plateformes de génération actuelle. La date de sortie des versions de prochaine génération n’a pas encore été annoncée.

Dustborn

Développé par Dreamfall jeux Red Thread studio, Dustborn est une aventure-action à la troisième personne en solo. Le jeu met un accent particulier sur son récit qui voit les joueurs faire un road trip à travers une «Amérique périlleuse post-infodémique inspirée des romans graphiques» pour livrer un «paquet mystérieux» de la Californie à la Nouvelle-Écosse.

In Sound Mind

Présenté par Modus Games et We Create Stuff, In Sound Mind est un jeu d’horreur psychologique à la première personne qui propose des puzzles uniques et des combats de boss, ainsi qu’une bande originale du populaire YouTuber The Living Tombstone. Les joueurs devront traverser une série de «souvenirs troublants» pour échapper à leur propre esprit lors du lancement du jeu au début de 2021.

Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque les dates de sortie seront annoncées.