Les Jeux olympiques de Tokyo ouverts aux fans internationaux

Les Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés l’année prochaine ne seront pas comme les autres, en particulier pour les fans non japonais s’ils sont autorisés à entrer au milieu de la pandémie COVID-19.

Le PDG du comité d’organisation de Tokyo, Toshiro Muto, après une réunion jeudi sur les contre-mesures contre les infections, a confirmé pour la première fois qu’un nombre limité de fans non japonais pourraient être autorisés à y assister.

Mais il y aura des directives strictes, des livres de règles à suivre et des applications de santé pour suivre les fans et surveiller la propagation de l’infection.

« Au printemps prochain, nous proposerons des mesures pour tous les spectateurs, y compris les résidents non japonais », a déclaré Muto, s’exprimant en japonais lors d’un briefing en ligne. « Pour les non-japonais, nous devons nous assurer que nous leur garantissons également une opportunité de spectacle. »

Au départ, Muto a déclaré qu’il serait difficile de soumettre les fans entrants à une quarantaine, puis a suggéré plus tard que cela pourrait arriver.

L’ancien marathonien japonais Noguchi Mizuki et le président du comité d’organisation de Tokyo 2020 Toshiaki Endo posent pour une photo après la cérémonie d’allumage de la flamme olympique (Getty)

« En ce qui concerne les spectateurs d’outre-mer, qu’ils aient besoin de passer par une quarantaine de 14 jours ou non, que nous puissions y renoncer ou non dépendra de la situation », a déclaré Muto. « Il est possible que cette quarantaine soit levée s’ils remplissent certaines conditions. »

Les organisateurs et le Comité international olympique se sont donné au moins cinq mois de plus – dans le printemps de l’hémisphère nord – pour commencer à finaliser la façon dont ils organiseront les Jeux olympiques pour 11000 athlètes et des dizaines de milliers d’officiels, juges, sponsors, médias et diffuseurs.

C’est au début du printemps de cette année que les Jeux ont été reportés, incapables de voir une voie à suivre et devraient maintenant s’ouvrir le 23 juillet 2021.

« L’angoisse des spectateurs de ne pas savoir s’ils peuvent réellement aller aux matchs ou non est compréhensible », a déclaré Muto. « Nous aimerions être autant que possible attentifs aux spectateurs tout en prenant des mesures préventives en même temps pour pouvoir accueillir autant de spectateurs que possible. »

Une affiche faisant la promotion des Jeux olympiques de Tokyo 2020 est affichée à côté d’une porte de train alors qu’un banlieusard portant un masque regarde son téléphone dans un train (AP)

Le président du CIO, Thomas Bach, a confirmé mercredi lors d’un briefing en Suisse qu’il serait à Tokyo la semaine prochaine, sa première visite depuis le report des Jeux Olympiques. Bach a donné une réponse ferme « non » lorsqu’on lui a demandé si une éventuelle annulation des Jeux olympiques serait discutée à Tokyo.

Bach devrait rencontrer le nouveau Premier ministre Yoshihide Suga, et s’entretenir avec le gouverneur de Tokyo Yuriko Koike, le président du comité d’organisation de Tokyo Yoshiro Mori et d’autres personnes liées aux Jeux olympiques.

On a demandé à Muto si les étrangers visitant le Japon suivraient les règles. Le Japon a largement réussi à lutter contre le virus avec un peu plus de 1800 décès signalés.

« Je pense qu’il est difficile de contrôler leurs mouvements et leur comportement », a déclaré un journaliste japonais, s’exprimant en japonais.

Muto a reconnu le problème. Presque tout le monde au Japon porte un masque – presque partout.

John Coates nommé vice-président du Comité olympique

« Après l’entrée au Japon, nous ne pouvons pas suivre les spectateurs et les consommateurs en général comme nous le faisons pour les athlètes, alors que devrions-nous faire? » Dit Muto. « Nous devons nous assurer que le dépistage est suffisant avant qu’ils n’entrent dans le pays. C’est un point clé. »

Il a déclaré que les organisateurs trouveraient des moyens de suivre les fans à venir, suggérant un centre d’appels et d’autres mesures. Il a également souligné que les itinéraires entre les stations de métro et les sites voisins seraient surveillés avec des règles à suivre.

« Pour les spectateurs, une fois qu’ils entrent au Japon, il y a une limite à ce que nous pouvons faire », a déclaré Muto.

Muto a déclaré qu’il n’y avait pas encore de décision sur le nombre de fans autorisés à entrer dans les salles. Plusieurs stades de baseball au Japon ont expérimenté une capacité de ventilateur de 80%.

« Que nous ayons la pleine capacité ou non, la décision n’a pas encore été prise car diverses expériences sont en cours », a déclaré Muto.

Il a mis en garde qu’ils pourraient être des lieux calmes.

« Il est possible que nous demandions aux spectateurs de s’abstenir de crier et de parler à haute voix. Mais nous ne sommes pas parvenus à une conclusion », a-t-il déclaré.

Coronavirus: les Jeux olympiques reportés

Muto a déclaré qu’il s’attendait à ce que le dernier budget du comité d’organisation soit disponible avant la fin de l’année. Un grand trou pourrait se développer si les ventes de billets sont réduites. Les billets rapportent environ 800 millions de dollars aux organisateurs, la troisième source de revenus.

Tokyo a déclaré qu’il dépensait officiellement 12,6 milliards de dollars pour se préparer aux Jeux olympiques, bien qu’un audit gouvernemental de l’année dernière ait indiqué que c’était le double. Tout sauf 5,6 milliards de dollars est de l’argent public.

En outre, on estime que le retard d’un an au Japon coûtera entre 2 et 3 milliards de dollars supplémentaires. Le CIO a déclaré qu’il contribuerait à environ 650 dollars pour reporter les coûts, laissant le reste aux contribuables japonais. Il pourrait également y avoir des coûts supplémentaires liés aux vaccins, aux tests et aux soins de santé supplémentaires qui seront nécessaires.