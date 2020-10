Les jeux gratuits de Prime Gaming pour novembre sont ici

Avec la fin du mois d’octobre, Amazon Prime a annoncé la gamme de jeux gratuits de Prime Gaming pour novembre. Les jeux fantasmagoriques du mois dernier sont remplacés par une gamme de jeux d’aventure, dont l’un des meilleurs Diablo-like de ces dernières années.

Ce serait le jeu d’action RPG Victor Vran, actuellement gratuit sur la page Prime Gaming. En tant que Victor Vran, vous êtes un chasseur de démons agréé, et bien que le scénario ne soit pas quelque chose d’extraordinaire, la partie chasse aux démons est plutôt excellente. Victor Vran a un système de combat attrayant qui vaut vraiment le détour pour tous les fans de Diablo ou de Path of Exile qui recherchent une solution rapide.

Smoke and Sacrifice, également gratuit ce mois-ci, est une fusion de genres de RPG et de jeux de survie qui vous transforme en Sachi, une mère voyageant dans un monde souterrain étrange et grotesque alors qu’elle cherche son enfant perdu. Pensez à ne pas mourir de faim avec un scénario plus structuré.

A Knight’s Quest, qui met en vedette l’aventurier maladroit Rusty qui «se prépare accidentellement à la fin du monde» au cours de ce jeu d’action et d’aventure plein d’énigmes et d’ennemis, ainsi que d’énormes combats de boss.

Les abonnés principaux recevront également le constructeur de ville victorien steampunk Lethis: Path of Progress et le magnifiquement animé Aurion: Legacy of the Kori-Odan dans les offres de ce mois-ci.

Certains des jeux d’octobre disparaîtront de la page Prime Gaming le 13 novembre, notamment Dead Age, Layers of Fear et Silver Chains, alors assurez-vous de les réclamer avant cette date si vous souhaitez les ajouter à votre bibliothèque Amazon Games.

Si vous êtes un abonné, réclamez-les et un tas d’autres butins dans le jeu en vous rendant sur la page Prime Gaming Loot et en vous connectant avec votre compte Amazon.

