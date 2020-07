Les jeux gratuits de l’Epic Store de cette semaine sont disponibles en direct – et il y en a trois

Si vous êtes amateur de jeux PC gratuits, je veux dire, qui ne l’est pas? – vous savez certainement déjà que l’Epic Games Store offre des cadeaux pour le prix bas et bas d’exactement zéro de vos dollars chaque semaine. Maintenant en direct à saisir cette semaine, il n’y a pas un, pas deux, mais trois jeux gratuits.

Comme vous pouvez le voir sur Epic Games Store, les prochains jeux gratuits de la file d’attente, qui ont été débloqués aujourd’hui, sont 20XX, Barony et Superbrothers: Sword & Sworcery EP. Le premier d’entre eux est décrit comme un «jeu de plateforme d’action roguelike» que vous pouvez affronter avec un ami, étant donné qu’il prend en charge la coopération locale et en ligne, ainsi que le jeu croisé entre Epic et Steam.

L’idée est de sauter et de vous frayer un chemin à travers des «niveaux en constante évolution», d’affronter des boss difficiles et d’acquérir de nouveaux pouvoirs en cours de route.

Barony, en revanche, est un peu comme Doom rencontre Minecraft. C’est un roguelike coopératif à la première personne avec «des objets cryptiques, des pièges brutaux et des monstres sournois» Oh mon Dieu! Vous affrontez des donjons difficiles, abattez des méchants et testez des sorts puissants, mur dans le but de vaincre «les forces du mal surnaturel». Gorgée.

Dernier sur la liste, Superbrothers: Sword & Sworcery EP est un titre d’action-aventure de 2012 qui vous voit «aider un moine guerrier errant à terminer sa triste course», tout en explorant un «monde mythopoétique richement peint et affecté par la lune du monde réel phases ». Il propose également des combats à l’épée, de la sorcellerie et une bande-son primée à apprécier.

Les trois jeux pourront être récupérés gratuitement sur Epic Games Store entre le 30 juillet et le 6 août, alors soyez rapide si vous souhaitez les ajouter à votre bibliothèque pour de bon.

