Les jeux de la Nativité et les grottes du Père Noël seront autorisés en vertu des nouvelles règles de Covid-19 publiées avant Noël

Les crèches de l’école, les chants de Noël et les grottes du Père Noël ont tous été conservés pour Noël selon les nouvelles règles publiées par le gouvernement.Les mesures spéciales pour permettre certaines célébrations et activités festives entreront en vigueur mercredi, le même jour que les trois nouvelles. Un système de niveaux est introduit en Angleterre.Le bulletin d’information i politique coupe le bruitLes directeurs d’écoles des zones des niveaux un et deux se verront dire qu’ils peuvent mettre en scène des crèches avec les parents qui assistent en personne, à condition que la distance sociale soit en place pour le public et que les enfants soient Les écoles du niveau trois peuvent également participer aux pièces de théâtre traditionnelles de Noël, mais il est conseillé de diffuser des spectacles afin que les parents puissent les regarder via Zoom.Fête festiveLe chant de Caroline sera autorisé à tous les niveaux, dans une victoire majeure pour les députés qui ont a fait campagne pour que la célébration festive soit maintenue.Le chant amateur et professionnel peut avoir lieu à l’extérieur à n’importe quel niveau, à condition que la distance sociale les règles sont respectées. Cela inclut les chants de chants de porte-à-porte, mais les groupes doivent être limités à six personnes. public ou congrégation – peut participer. En savoir plus Permettre aux enfants de faire l’expérience de la « vieille normalité » de Noël est une bonne nouvelle Les grottes du Père Noël pourront s’ouvrir dans tous les niveaux tant qu’ils se trouvent dans des lieux déjà autorisés à ouvrir – comme les grands magasins ou les salles des fêtes – et tant que la distanciation sociale et des conseils sur le lavage des mains ou les désinfectants sont en place.Les gens sont informés qu’ils peuvent assister aux cérémonies d’allumage des lumières de Noël, à condition de respecter les règles de leur niveau local.Les nouvelles règles s’appliquent en Angleterre. seulement. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord n’ont pas encore publié de directives sur les chants de Noël et autres activités festives.Les mesures publiées par le Cabinet Office s’ajoutent à l’assouplissement des restrictions pendant cinq jours à Noël, qui s’appliquera dans tout le Royaume-Uni. » » L’évêque de Londres, Sarah Mullally, qui préside le groupe de rétablissement de l’Église d’Angleterre, a déclaré: «Le chant est une partie très spéciale de notre culte, en particulier à l’Avent et à Noël, donc je sais que l’annonce que nous pourrons se réunir pour chanter en public en plein air ce Noël apportera réconfort et joie à beaucoup. «L’Avent et Noël de cette année ne seront pas les mêmes que les années précédentes, mais le fait d’avoir des chants de congrégation en plein air et des chants de Noël en salle avec des chorales est un équilibre raisonnable et reconnaît notre devoir de nous protéger et de prendre soin les uns des autres. «Suite à l’annonce selon laquelle le nombre officiel de personnes décédées et positives à Covid a atteint près de 700 par jour, nous sommes conscients du terrible bilan que ce virus entraîne dans ce pays, alors je prie pour que notre culte de Noël reflète la lumière et l’espoir au cœur de l’histoire de la Nativité.