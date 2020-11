Les jeux cross-gen sont développés à partir de zéro pour PS5 chez Sony

JEUJURA 8133 - Coffret Dames Et Echecs - Jeux de Société

Jeux de stratégie par excellence, le jeu de Dames et le jeu des Echecs sont les plus nobles des jeux de réflexion ! Jeux de dames et d'échecs : coffret en bois avec couvercle sérigraphié réversible. Pions de dames et pièces d’échecs en bois. Coffret en bois : 30 x 30 x 4 cm. A partir de 5 ans.