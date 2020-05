Les jeux Assassins Creed signifient différentes choses pour différentes personnes

Depuis Assassin’s Creed Origins« Sortie en 2017, l’un des sujets les plus débattus parmi les fans de franchise est de savoir si les entrées récentes doivent être appelées »Assassin’s Creed. »Pour beaucoup, l’abandon des missions traditionnelles de furtivité et d’assassinat était rebutant, mais Les origines‘ et OdysséeLe succès commercial de la société suggère que la nouvelle direction de la série a été bien accueillie par les joueurs du monde entier.

Il semble qu’Ubisoft ait écouté ce discours au fil des ans, et Assassin’s Creed ValhallaLe directeur narratif de Darby McDevitt a sa propre opinion sur la question.

Lors d’une récente interview avec GameSpot, McDevitt a suggéré que «Assassin’s Creed«Signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, c’est la tradition et la philosophie plus que la furtivité et les assassinats. Pour d’autres, c’est le gameplay.

En termes de grand schéma, ce qu’est un jeu Assassin’s Creed pour de nombreuses personnes varie en fonction de votre niveau d’amour pour la série. Pour certaines personnes, Assassin’s Creed est la tradition, la philosophie et le conflit historique. Si c’est votre idée d’un jeu Assassin’s Creed, alors [Valhalla] est vraiment votre jeu Assassin’s Creed. Je sais que d’autres se tournent vers lui et demandent: «Y a-t-il furtivité? Y a-t-il des assassinats? « Ils sont plus dans le gameplay, l’aspect ludonarratif de celui-ci. C’est aussi un jeu Assassin’s Creed dans ce sens. Et la différence, c’est que la perspective d’Edward sur tout cela était qu’il était un pirate au début, de la même manière, dans ce jeu, vous commencez en tant que Viking.

Que pensent nos lecteurs?

[Source: GameSpot]

