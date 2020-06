Les jeunes vieilliront rapidement Pierce Brosnan – / Film

Pierce Brosnan, l’ancien Bond qui a vieilli en un acteur de caractère bienvenu, devrait jouer dans le thriller de science-fiction Jeunesse. Brosnan incarnera un homme dans un avenir pas trop lointain qui subit une procédure pour se dégrader. Malheureusement, la procédure se retourne contre lui et le personnage de Brosnan se retrouve soudainement vieillir rapidement. Le film est une adaptation d’un long métrage d’un court métrage réalisé par Brett Marty, qui dirigera également le long métrage.

Jeunesse

Ci-dessus, vous pouvez consulter la bande-annonce pour Jeunesse, un court métrage réalisé par Brett Marty. Marty aura désormais la possibilité d’adapter son court métrage en un long métrage, et selon The Wrap, Pierce Brosnan devrait jouer le rôle principal. Situé dans un avenir proche, Jeunesse déclare que « le renouvellement » est la denrée la plus chaude du monde, une procédure pour rappeler l’horloge biologique de votre corps. Joel (Brosnan) est un ingénieur ad-tech qui est sur le point de prendre sa retraite à 70 ans, mais son entreprise ne veut pas le perdre et paie pour lui et sa femme à Renew. Sa femme revient dans la vingtaine, mais la procédure de Joel tourne mal et il commence à vieillir rapidement. »

Je peux m’identifier parce que j’ai l’impression de vieillir rapidement tous les matins au réveil. Il y a des nuances ici du film de John Frankenheimer de 1966 Secondes, et même le film d’action de science-fiction Arnold Schwarzenegger le plus oublié Le 6ème jour. Cela ressemble beaucoup plus à un drame, cependant, ne vous attendez pas à un tas d’explosions et de fusillades.

Brosnan a eu une carrière intéressante après Bond, et je pense qu’il attend juste que le bon cinéaste vienne utiliser ses talents correctement. Je pense que le cinéaste le plus proche à ce jour pour gérer cette période de Brosnan est Edgar Wright, qui dirige Brosnan dans un tour bref mais mémorable La fin du monde. Je ne sais pas si Jeunesse suivra, mais je suppose que nous verrons.

La version de fonctionnalité de Jeunesse sera écrit par Marty, Josh Izenberg et Amelia Whitcomb. Jib Polhemus, Paul Schiff et Martin Brennan produiront, et Laura Bickford et Hannah Leader seront producteurs exécutifs, avec Joshua Izenberg coproducteur. Il n’y a pas encore de distributeur attaché, mais les ventes du projet auront lieu le mois prochain au Marché du Film Online.

