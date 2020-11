Les jardineries sont-elles ouvertes en lock-out? Pourquoi certains magasins ne sont pas fermés dans le cadre des restrictions de Covid en Angleterre

Les gens en Angleterre sont maintenant dans un verrouillage national jusqu’au mois prochain dans le but d’inverser la propagation du coronavirus.Le deuxième verrouillage national, qui a commencé le jeudi 5 novembre, est légèrement différent de la première fois que les gens ont reçu l’ordre de rester chez eux, en Cette fois-ci, les élèves continueront à aller à l’école, tandis que les «visites en toute sécurité» pour les résidents des maisons de soins et leurs familles sont également autorisées. Les magasins non essentiels, les lieux de loisirs et de divertissement doivent tous fermer, mais là a fait des spéculations sur la question de savoir si les jardineries sont également touchées. Voici ce que vous devez savoir: les jardineries sont-elles ouvertes ou fermées en lock-out? De nombreuses entreprises sont obligées de fermer en raison du verrouillage. Au début, il n’était pas clair si les fermetures incluraient les jardineries, qui ont été fermées pendant la partie la plus stricte du premier verrouillage plus tôt cette année, mais les dernières règles permettent désormais aux jardineries de rester ouvertes. Le 31 octobre, déclare: «Les magasins d’alimentation, les supermarchés, les jardineries et autres détaillants fournissant des biens et services essentiels peuvent rester ouverts. Une station de désinfection des mains à l’intérieur du Sherfield de Capital Gardens, sur le Loddon Garden Centre, près de Basingstoke, Hampshire (Photo: Peter Byrne / PA) «Le commerce de détail essentiel doit suivre les directives de Covid-secure pour protéger les clients, les visiteurs et les travailleurs.» The Royal Horticultural Society (RHS) a publié un communiqué dans lequel il a l’intention de garder ses jardineries ouvertes « pour s’assurer que les gens puissent continuer à jardiner et à cultiver des plantes, à l’intérieur et à l’extérieur ». Une déclaration mise à jour de la RHS a déclaré: « La RHS surveille la situation de près et nous sommes dans l’attente de la publication du règlement pour mieux comprendre l’impact de cette annonce sur nos quatre jardins RHS. «Nous espérons vivement que nos jardins, qui sont un sanctuaire sûr et vital pour la santé mentale et physique des membres du public qui les visitent, restera ouvert et que nous pourrons toujours faire fonctionner Glow. «Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires du secteur pour nous assurer que le RHS puisse continuer à offrir la possibilité de marcher et de profiter de l’air frais dans notre jardins. Lire la suite Quand le verrouillage prendra-t-il fin? Combien de temps dureront les restrictions de Covid en Angleterre et ce qui pourrait venir ensuite «Nous ferions en sorte que nous ayons des mesures de sécurité supplémentaires, y compris la distanciation sociale, un nettoyage amélioré et des limites sur le nombre de visiteurs en place.» Selon l’Horticultural Trade Association, l’épidémie de coronavirus pourrait coûter cher l’industrie du jardinage du Royaume-Uni 200 millions de livres sterling, car des milliers de plantes cultivées pour l’été ont dû être jetées. La RHS s’attend à des pertes allant jusqu’à 18 millions de livres sterling cette année et a averti: «Si des mesures ne sont pas prises pour soutenir les producteurs qui soutiennent l’un des temps passés préférés de la Grande-Bretagne et une industrie de 24,2 milliards de livres sterling, alors beaucoup de ces entreprises cesseront d’exister, et les compétences croissantes vitales seront perdues pour le pays. »Quels autres magasins resteront ouverts? En vertu des nouvelles règles, tous les magasins non essentiels, les lieux de loisirs et de divertissement doivent tous fermer, y compris les magasins de vêtements et d’électronique, les salles d’exposition de voitures, les agents de voyage, les parieurs, les maisons de vente aux enchères, les tailleurs, les lave-autos, les magasins de tabac et de vapotage. collect peut continuer et les magasins essentiels tels que les supermarchés et les magasins «fournissant des biens et services essentiels» resteront ouverts.

