Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max d’Apple sont fortement réduits sur Verizon avant le Black Friday

Comme prévu, interrompu dans la foulée de l’annonce de la famille iPhone 12 du mois dernier, Sans surprise, les combinés «Pro» d’Apple sont toujours disponibles auprès d’un certain nombre de grands détaillants et opérateurs américains.

De toute évidence, il est difficile de recommander d’acheter l’iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max uniquement 4G LTE à 1000 USD et 1100 USD respectivement lorsque la 5G est activée. iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ont le même prix avec un chipset plus rapide sur le pont et d’autres améliorations notables, mais heureusement pour les chasseurs de bonnes affaires, c’est là que Verizon entre en jeu.

Le plus grand opérateur de réseau mobile du pays vous permettra d’économiser 350 $ sans avoir à attendre Black Friday … tant que vous êtes prêt à remplir quelques conditions assez simples. À savoir, vous devrez acheter votre préféré Variante iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max avec des versements mensuels, activez l’appareil alimenté par Apple A13 Bionic de votre choix sur un plan Above, Beyond, Do, Play ou Get Unlimited, et ouvrez une nouvelle ligne de service.

Les offres en ligne uniquement vous obligent également à régler votre réduction de 350 USD sous forme de crédits de facture, ce qui ramène le modèle de 5,8 pouces à un paiement mensuel de 27,08 USD dans une configuration de stockage d’entrée de gamme de 64 Go, soit un total général très raisonnable de 650 dollars. Pendant ce temps, le 6,5 pouces L’iPhone 11 Pro Max peut être le vôtre dès maintenant pour aussi peu que 31,25 $ par mois pendant deux ans, soit 750 $ au total, après avoir pris en considération le «crédit promotionnel» susmentionné.

La même réduction de prix exacte peut également être appliquée aux versions 256 et 512 Go des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, qui peuvent être encore réduites si vous avez un appareil éligible à échanger ou un numéro de téléphone existant à porter. . Croyez-le ou non, Verizon offre actuellement jusqu’à 850 $ de remise d’échange, ainsi qu’une carte-cadeau électronique jusqu’à 250 $ lorsque vous changez d’opérateur, ce qui signifie essentiellement que Big Red peut finir par payer. tu pour obtenir un tout nouvel iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max de ses mains.

Gardez à l’esprit que ces deux puissances disposent d’excellents systèmes de caméras triples orientées vers l’arrière, ainsi que de superbes écrans OLED Super Retina XDR et d’une autonomie de batterie exceptionnelle. En outre, vous obtenez toujours un câble USB-C vers Lightning, une paire d’EarPods pratique, et un chargeur rapide USB-C de 18 watts dans la boîte si vous commandez l’un de ces mauvais garçons sur le site Web de Verizon aujourd’hui.