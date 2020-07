Les invitations à la bêta de Microsoft Flight Simulator sont lancées avant le lancement de la bêta fermée

in

La date de sortie de la bêta fermée de Microsoft Flight Simulator est fixée au 30 juillet, et une dernière série d’invitations à la bêta fermée se prépare avant ce lancement. Les testeurs alpha peuvent déjà jouer à la simulation depuis un certain temps, et ils auront automatiquement accès à la version bêta. Si vous vous êtes inscrit pour accéder, vous espérez toujours recevoir une invitation avant le lancement.

De nouvelles invitations ont commencé à être distribuées le 23 juillet. Les joueurs ont signalé ne recevoir aucun e-mail confirmant l’invitation. Vérifiez donc votre application Xbox Insider Hub pour être sûr que vous y avez accès. Les nouvelles invitations continueront d’être envoyées jusqu’au 30 juillet, donc si vous n’êtes pas présent, vous pouvez continuer à vérifier jusqu’à ce que la version bêta fermée soit réellement lancée.

Des notes de mise à jour seront publiées parallèlement à la version bêta fermée, détaillant les nouveautés des tests alpha. À ce stade, on ne sait pas s’il y aura une version bêta ouverte, mais la date de sortie de Microsoft Flight Simulator est fixée au 18 août – peu de temps pour que des sessions bêta supplémentaires aient lieu.

Voici une vidéo aléatoire de MFS pour vous ooh et ahh à.

Le genre de jeux de simulation ne semble jamais tout à fait complet sans un Microsoft Flight Simulator parmi eux, et nous n’avons plus beaucoup à attendre avant que la série ne revienne dans le ciel.

