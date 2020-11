Les intérieurs du Mahindra XUV500 de nouvelle génération vous épateront tout simplement!

De nouvelles images d’espionnage des intérieurs du Mahindra XUV500 de nouvelle génération ont fait surface sur Internet et nous sommes tout simplement impressionnés par la prime de celui-ci. Le prochain XUV500 sera une nouvelle référence en termes de fonctionnalités et d’équipements.

Tout le monde sait déjà que Mahindra travaille depuis un certain temps sur le XUV500 de nouvelle génération. Nous vous avons également signalé plusieurs images d’espionnage du XUV500 de nouvelle génération en cours de test. Maintenant, de nouvelles images d’espionnage des intérieurs du Mahindra XUV500 de nouvelle génération ont fait surface sur Internet et la plupart d’entre elles ne sont pas camouflées. Cela révèle de nouveaux détails intéressants et honnêtement, nous sommes assez impressionnés par l’apparence des choses ici. Regardons les intérieurs du prochain XUV500 un peu plus en détail.

C’était une mule de test proche de la production du Mahindra XUV500 de nouvelle génération espionné il y a quelque temps.

La plus grande révélation est le nouveau Mercedes-Benz comme deux écrans numériques comprenant l’affichage numérique du conducteur et le système d’infodivertissement. Bien que nous savions déjà que le nouveau XUV500 sera livré avec deux écrans connectés, après l’avoir posé les yeux pour la première fois, il a vraiment l’air très premium. Le fait que les écrans soient alignés sur le tableau de bord – sans aucun habitacle d’instrument – augmente encore le quotient premium. Ces intérieurs sont également un contraste énorme avec les intérieurs de la génération actuelle XUV500.

Les intérieurs vus ici pourraient être conformes aux spécifications de production, car les intérieurs semblent complets. Cela pourrait également être une variante plus performante, car certains clichés d’espionnage précédents de variantes supposées inférieures aux spécifications du XUV500 ne se vantaient pas de ces écrans connectés affleurants. Il y a un nouveau volant à fond plat, quelque chose de jamais vu sur un Mahindra auparavant. Plus bas sur le tableau de bord, il y a des évents de climatisation plutôt simples et une pile de commandes pour le CVC et d’autres fonctionnalités en dessous.

L’autre grand avantage de ces photos d’espionnage est la roue pivotante sur la console centrale avec des touches de raccourci pour contrôler le système d’infodivertissement. Le positionnement et la roue pivotante elle-même devraient rendre la tâche de fonctionnement de ces écrans assez simple. On peut également voir un frein de stationnement électronique, une première pour le XUV500. Le XUV500 viendra avec une cabine à sept places et il est question d’un accent clé sur plus d’espace dans la cabine, en particulier dans les deuxième et troisième rangées. Il y a également des rapports sur le nouveau XUV500 apportant la technologie ADAS, ce qui en fait la voiture la plus abordable en Inde pour le faire.

Sous le capot, le XUV500 de nouvelle génération sera propulsé par un moteur turbo-essence de 2,0 L de la famille mStallion et le moteur diesel 2,2 L mHawk, tous deux lancés sur le Mahindra Thar récemment lancé. Cependant, ces deux moteurs devraient être mcuh plus puissants sur le XUV500, produisant près d’environ 200 ch. Les options de transmission comprendront des boîtes de vitesses manuelles et automatiques. Probablement lancé dans la première moitié de 2021, le nouveau XUV500 devrait être proposé au prix de Rs 13-19 lakh. Il rivalisera avec les Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Harrier et MG Hector.