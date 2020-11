Les intérieurs de Jeep Compass Facelift sont présentés dans de nouvelles images de teaser!

Alors que nous vous avions déjà signalé des images d’espionnage totalement non dissimulées du lifting Jeep Compass au début du mois dernier, ces nouvelles images nous donnent un avant-goût des intérieurs du Compass, où la plupart des changements ont été apportés.

Jeep a publié quelques images teaser officielles du prochain lifting Compass. Alors que nous vous avions déjà signalé des images d’espionnage totalement non dissimulées du lifting Jeep Compass au début du mois dernier, ces nouvelles images nous donnent un avant-goût des intérieurs du Compass, où la plupart des changements ont été apportés. Le lifting Jeep Compass fera officiellement ses débuts au Salon international de l’automobile de Guangzhou 2020. Le Compass mis à jour devrait ensuite arriver en Inde dans le courant de 2021. Examinons de plus près ce qui nous attend.

Ces images teaser nous donnent le tout premier aperçu des intérieurs de la Jeep Compass lifting.

Bien que les mises à jour de conception de l’extérieur ne soient pas aussi complètes que prévu, il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Tout d’abord, les phares sont beaucoup plus élégants qu’avant, la partie inférieure étant un peu plus anguleuse qu’auparavant. Les inserts de phares sont également nouveaux et les feux à LED devraient être de série sur la plupart des variantes de la gamme. Bien que la calandre reste la même dans la taille, les détails sont tout nouveaux avec des inserts proéminents en forme de nid d’abeille. Le pare-chocs inférieur est cependant complètement nouveau et comporte un grand barrage d’air qui fonctionne de bout en bout reliant les deux phares antibrouillard à chaque extrémité.

Bien que ces images ne nous donnent pas un aperçu de l’arrière du SUV, nous ne nous attendons qu’à des modifications mineures à l’arrière. Les feux arrière pourraient être légèrement modifiés avec de nouveaux inserts et éléments à LED et le pare-chocs arrière pourrait également être légèrement reprofilé. Bien que le profil de la boussole reste pratiquement inchangé, il y aura de nouvelles conceptions pour les jantes en alliage. Cependant, lorsque vous entrez dans le nouveau Jeep Compass, vous êtes accueilli par des intérieurs beaucoup plus haut de gamme et spéciaux. Et le plus gros point de discussion doit être le nouveau système d’infodivertissement à écran tactile de 10,1 pouces.

Ces images teaser nous donnent le tout premier aperçu des intérieurs du lifting Compass. Le tableau de bord a été entièrement repensé autour du nouveau système d’infodivertissement à écran tactile. Le système de contrôle de la température a également un nouveau design avec des évents de climatisation repensés. Le lifting Compass comportera même des inserts en cuir sur le tableau de bord avec double couture et c’est une touche particulièrement soignée. Le tableau de bord du lifting Compass devrait également présenter des matériaux de meilleure qualité et il pourrait y avoir un tableau de bord entièrement numérique sur les variantes supérieures du Compass.

Le lifting Compass restera cependant inchangé sous le capot ici en Inde. Il continuera avec sa gamme de moteurs BS6 mise à jour qui comprend un turbo essence de 1,4 litre et un moteur diesel de 2,0 litres, tous deux disponibles avec l’option de boîtes de vitesses manuelles ou automatiques. Les changements devraient toutefois entraîner une prime par rapport au prix du modèle actuel, qui va de Rs 16,49 lakh à Rs 24,99 lakh (ex-showroom). Il rivalisera avec le Hyundai Tucson, le Skoda Karoq et même le prochain Citroen C5 Aircross.