Les insultes volent alors que l’UE plaide pour un fonds de récupération de 750 milliards d’euros pour aider les pays les plus touchés par la pandémie

Les dirigeants fatigués de l’Union européenne ont été mêlés à leur quatrième jour de lutte pour un énorme budget de l’UE de 1,85 billion d’euros (2,1 billions de livres sterling) et un fonds de récupération des coronavirus, alors que différentes factions au sommet de Bruxelles ont creusé leurs positions sur les plans de dépenses. se sont insultés les uns les autres, se sont précipités hors de la réunion au sommet et – dans le cas du président français Emmanuel Macron – ont claqué son poing sur la table alors que les tensions montaient.Les responsables gardaient néanmoins l’espoir que, malgré l’acrimonie, les dirigeants se dirigeaient vers un compromis qui pourrait représenter un programme d’aide économique sans précédent pour aider le bloc à sortir de sa plus grande récession économique depuis les années 1930. «Il y a eu des moments extrêmement tendus», a reconnu M. Macron. «Mais sur le contenu, les choses ont avancé.» La newsletter i a coupé le bruit que M. Macron avait plus tôt attaqué le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui avait quitté le sommet pour prendre un coup de fil. « Tu vois? Il s’en fiche. Il n’écoute pas les autres, a une mauvaise attitude », a déclaré M. Macron. M. Kurz a balayé l’incident en disant: «Il est compréhensible que certaines personnes, quand elles ne dorment pas beaucoup, aient les nerfs à vif, et nous respectons cela, mais tout va bien qui finit bien.» Progrès du fonds de récupération des virus précédemment attaqué le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui avait quitté le sommet pour prendre un appel téléphonique (Photo: FRANCOIS LENOIR / POOL / AFP / Getty) La chancelière allemande Angela Merkel a insisté sur le fait qu’un cadre pour un éventuel accord avait été conclu, malgré la rancune. «Les situations exceptionnelles nécessitent également des efforts exceptionnels. Nous avons rendu justice à cela jusqu’à présent, et j’espère que nous pourrons encore combler l’écart qui reste – ce qui ne sera pas facile », a-t-elle déclaré. Le principal point de friction concerne le fonds de relance de 750 milliards d’euros pour aider les pays les plus défavorisés. frappé par la pandémie. Mme Merkel et M. Macron ont proposé en mai dernier que le fonds comprenne 500 milliards d’euros de subventions, le reste sous forme de prêts – et ils ont été soutenus par la plupart des autres membres de l’UE, mais ils font face à une résistance acharnée des cinq soi-disant les «économes» – les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, la Suède et la Finlande – qui insistent sur une plus grande part de prêts remboursables, plutôt que sur des subventions. Ces États plus riches du nord exigent également que des conditions soient attachées pour pousser les réformes économiques, politiques, environnementales et sociales. En savoir plus Le coronavirus brouille les stéréotypes scandinaves, les Danois ne considérant plus les Suédois comme méticuleux et fiables Le chef non officiel des frugaux, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, dit qu’il ne se soucie pas d’être décrit comme le méchant du sommet. «Nous négocions tous dans une situation très tendue pour l’Europe, donc tout le monde peut à tout moment être agité», a-t-il déclaré. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a carrément blâmé ce qu’il appelle le «groupe des plus avares». pays égoïstes. »Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a déclaré au cours de ses sept années d’expérience des réunions européennes qu’il« n’avait jamais vu des positions aussi diamétralement opposées ».

