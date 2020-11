Les infections reviendront aux niveaux de pré-verrouillage si le système de niveaux est rétabli, avertit Sage

Un retour au système à plusieurs niveaux du gouvernement de restrictions locales contre les coronavirus après le verrouillage entraînera une augmentation des infections, ont averti des scientifiques de premier plan. L’Angleterre verrait le nombre d’infections «revenir au même taux» qu’avant la fermeture nationale. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Le rapport Sage avertit également que les célébrations de Noël ne pourront avoir lieu que si le taux de reproduction, taux R, de le virus reste en dessous de 1 pendant «un certain temps». Un document des conseillers scientifiques, daté du 4 novembre, disait: «Si l’Angleterre revient à la même application du système de hiérarchisation en place avant le 5 novembre, la transmission reviendra au même rythme d’augmentation comme aujourd’hui. »Noël dépend du taux R D’autres articles de la fin octobre suggéraient que dans un scénario où la prévalence des infections est« faible et contrôlée », et où le NHS T est et Trace «peuvent jouer un grand rôle dans la maîtrise des épidémies», il est possible d’assouplir les règles de distanciation sociale à Noël pendant «un temps limité». Pour que cela se produise, «des interventions rapides et décisives» doivent pousser R bien en dessous de 1 et «maintenir cela pendant un certain temps». Cependant, dans d’autres scénarios «élevés et contrôlés», il y aurait «peu ou pas de possibilités d’assouplissement des règles de distanciation sociale à Noël». Des soldats administrant des tests dans un centre de Liverpool. (Getty) Cela vient comme un rapport de l’Office for National Statistics (ONS) a montré que le nombre R pour le Royaume-Uni est tombé entre 1 et 1,2 – le plus proche qu’il a été à 1 depuis début septembre. que depuis le 6 novembre, le lendemain du début du deuxième verrouillage de l’Angleterre, les infections ont diminué dans certaines zones auparavant à haut risque.Le rapport de l’ONS estime que le nombre R se situe entre 1,0-1,2 pour le Royaume-Uni et 1,1-1,2 pour l’Angleterre, en baisse par rapport à 1.1-1.3 pour les deux la semaine précédente. Mais les taux d’infection semblaient augmenter dans le sud-est, le sud-ouest et les East Midlands au cours de cette semaine où ils étaient auparavant faibles.La stabilisation des infections indique que le nombre de nouveaux cas a augmenté entre 1% et 3% par jour au Royaume-Uni. la semaine dernière, contre 2 à 4% par jour la semaine précédente. «Bien qu’il existe des preuves que le taux de croissance dans certaines régions du pays pourrait ralentir, les niveaux de maladie sont très élevés dans ces régions; des niveaux significatifs de demande de soins de santé et de mortalité persisteront jusqu’à ce que R soit réduit à 1 et reste bien en dessous de 1 pendant une période prolongée », a déclaré le groupe Sage. Le gouvernement a déclaré vendredi que 376 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif. Vendredi, à 9 heures du matin, il y a eu 27301 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni, contre 33470 jeudi.Les ministres ont également confirmé que les résidents des maisons de soins dans certaines régions du sud de l’Angleterre pourront pour recevoir régulièrement des visites en personne à mesure qu’un nouveau projet pilote de test est déployé. Le lancement du projet pilote aura lieu lundi dans 20 foyers de soins à travers le Hampshire, le Devon et Cornwall. Mais le programme sera déployé dans d’autres régions avant Noël, selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales.Les tests – proposés à un membre de la famille ou à un ami pour chaque résident – pourraient mettre fin à ce que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a qualifié de » des restrictions « déchirantes » sur les visites, lorsqu’elles sont utilisées en combinaison avec d’autres mesures de protection telles que les EPI. Rapports supplémentaires de l’Association de la presse

