Les infections au Royaume-Uni ont chuté de 30% lors du verrouillage et le taux de R est tombé à 0,88, selon une étude

Selon une nouvelle étude, les cas de Covid-19 ont chuté d’environ un tiers en lock-out. Les infections dans certaines des zones les plus touchées ont chuté, et si les experts confirment que les restrictions de verrouillage ont été un succès, les cas restent élevés au niveau national. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que si la baisse des cas est «encourageante», le public doit s’en tenir aux règles dans les semaines à venir. Les résultats arrivent quelques jours avant que l’Angleterre ne mette fin à son verrouillage de quatre semaines, lorsque le pays entrera dans des restrictions à plusieurs niveaux avec une révision prévue pour le 16 décembre. Les résultats proviennent de l’Imperial College de Londres, en utilisant les résultats de tests de coronavirus à domicile effectués entre le 13 et le 24 novembre pour 105000 personnes et montrent qu’environ 0,96% de la population anglaise est infectée par le virus, soit environ 1 personne sur 100. Cela se compare aux résultats précédents, où plus d’une personne sur 80 ou 1,3% des personnes avaient le virus au 2 novembre.L’étude React-1 nous donne l’image la plus à jour de Covid-19 dans le pays et est Les chercheurs ont également estimé que le nombre R est tombé en dessous de un à 0,88, ce qui montre que l’épidémie du pays diminue actuellement plutôt qu’elle ne croît. Avant cela, les cas s’accéléraient, doublant tous les neuf jours lorsque l’étude précédente était publiée à la fin du mois d’octobre.Que se passe-t-il en Angleterre? Les résultats surviennent quelques jours à peine avant que l’Angleterre ne quitte son verrouillage de quatre semaines et revienne aux restrictions de niveau (Photo: Getty) Au niveau régional, la recherche suggère que les infections ont chuté de plus de moitié dans le nord-ouest et le nord-est, et étaient également en baisse dans le Yorkshire et le Humber, mais la prévalence est restée élevée dans les East Midlands et les West Midlands.Professeur Paul Elliott, directeur du à l’Imperial, a déclaré que les résultats suggèrent que les paliers avant début novembre, suivis du verrouillage, avaient contribué à réduire les cas. Il a déclaré: «Nos données robustes offrent des signes encourageants pour l’épidémie en Angleterre, où nous constatons une baisse des infections. au niveau national et en particulier dans les régions qui étaient auparavant les plus touchées. «Ces tendances suggèrent que l’approche à plusieurs niveaux a aidé à réduire les infections dans ces zones et que le verrouillage a ajouté à cet effet. « Alors que nous approchons d’une période difficile de l’année, il est encore plus vital que, par nos actions et nos comportements, nous jouions tous notre rôle pour aider à garder le virus à distance. » Certains groupes ont plus de risques d’infection. Certains groupes de la société étaient plus susceptibles d’être infectés que d’autres. Alors qu’auparavant, tous les groupes d’âge connaissaient une augmentation des infections, la plupart enregistrent maintenant une baisse, sauf pour les enfants âgés de cinq à 17 ans où les tests positifs sont en augmentation. Les chercheurs soupçonnaient que cela était dû au fait que les écoles restaient ouvertes pendant le verrouillage actuel, contrairement au premier verrouillage national.En outre, les minorités ethniques étaient également plus susceptibles de contracter le virus, les Asiatiques étant les plus à risque. Il y avait également un lien avec la privation où les personnes des régions les plus pauvres avaient le plus grand nombre d’infections, ce qui suggère que l’inégalité sociétale a contribué à la propagation du virus. Les personnes vivant dans de grands ménages de six personnes ou plus étaient environ deux fois plus susceptibles d’être testées positives que les personnes vivant seules ou avec une autre personne.Le ministère de la Santé a déclaré que la recherche appuie les conclusions du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) selon lesquelles des mesures plus fortes seraient nécessaire dans certaines régions pour empêcher l’épidémie de se développer et que les niveaux locaux devraient être renforcés pour garder le virus sous contrôle lorsque le verrouillage se terminera cette semaine.