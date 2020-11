Les infections à Covid-19 en Angleterre tombent pour la première fois depuis l’été

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Angleterre a chuté de semaine en semaine pour la première fois depuis l’été, selon les derniers chiffres de Test and Trace. Un total de 152660 personnes ont été testées positives au moins une fois par semaine jusqu’au 18 novembre . C’est la première fois depuis la mi-août que le nombre diminue d’une semaine à l’autre – une baisse de 9% par rapport au total de 168 250 de la semaine précédente. Mais quatre contacts étroits sur 10 de personnes testées positives pour le virus ne sont toujours pas atteints par le programme.La baronne Dido Harding, qui dirige le programme NHS Test and Trace, a déclaré qu’elle pensait que le système finirait par frapper l’objectif d’atteindre 80% des contacts étroits. Elle a déclaré qu’elle ne donnerait pas de date exacte, mais a déclaré au Health Service Journal que «de très bons progrès» étaient en cours. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait devoir au NHS des excuses pour tout «dommage à la réputation» que Test and Trace aurait pu causer, elle a déclaré: «Je pense que l’un des défis pour les milliers de personnes qui font un travail vraiment brillant dans le NHS, dans d’autres parties du secteur public et du secteur privé, sur NHS Test and Trace, est que tout le monde souhaite plutôt que nous étaient une solution miracle qui ne ferait que résoudre la crise de Covid à elle seule, ce qui malheureusement n’allait jamais être le cas. »Variations régionales Les règles du troisième niveau seront assouplies pendant la période de Noël (Photo: Getty) Nouvelles données du Bureau des statistiques nationales (ONS) montre que les infections au Covid-19 à travers l’Angleterre se stabilisent mais qu’il existe encore de grandes variations régionales. Son enquête sur les infections Covid-19 est basée sur plus de 712 000 tests recueillis auprès de ménages à travers le Royaume-Uni au cours des six dernières semaines, que les personnes aient ou non des symptômes. Selon les estimations, 633000 personnes vivant dans des ménages privés en Angleterre avaient eu Covid-19 entre le 15 et le 21 novembre, soit une légère baisse par rapport à 664700 la semaine précédente. confinement. Les taux d’infection dans les West Midlands, dans l’est de l’Angleterre, à Londres, dans le sud-est et dans le sud-ouest semblent désormais également diminuer, les taux les plus élevés étant observés dans le Yorkshire et le Humber, le nord-ouest et le nord-est. , seuls les enfants en âge de fréquenter l’école secondaire connaissent une augmentation des taux d’infection, alors qu’ils ont diminué chez les adultes de 35 ans et plus. Chez les très jeunes enfants, les taux se sont stabilisés, comme ils l’ont fait pour les jeunes adultes. Au total, environ une personne sur 85 infectée par un coronavirus dans la semaine du 15 au 21 novembre. En savoir plus Quand les niveaux seront-ils examinés? Combien de temps le système de niveaux Covid de l’Angleterre pourrait-il durer – et date du premier examen Les taux d’infection ont diminué en Irlande du Nord et au Pays de Galles ces dernières semaines, a déclaré l’ONS, mais semblent avoir augmenté en Écosse au cours de la semaine la plus récente. analyse pour l’enquête sur les infections Covid-19, a déclaré: «Au niveau national en Angleterre, le nombre total d’infections semble se stabiliser à environ une personne sur 85 dont le test serait positif dans la communauté.