Les Indestructibles Faits amusants et innovation, Tim Heidecker s’émerveille et plus – / Film

Dans cette édition, découvrez quelques-unes des innovations qui ont fait de l’animation de pointe de Les incroyables possible, ainsi que quelques faits amusants sur le film Pixar. De plus, écoutez en tant que comédien et Base lunaire 8 étoile Tim Heidecker se fait l’éloge d’une série de questions posées par une sorte d’ordinateur après la mort. Et enfin, regardez de plus près le Rue de Sesame LEGO ensemble et comment il a été conçu pour reproduire soigneusement l’émission de télévision pour enfants.

Tout d’abord, une nouvelle édition de The Deets de Disney + avec Kenneth Brown et Marcellus Kidd regarde de plus près le film de super-héros de Pixar, Les Indestructibles. Il y avait une variété d’innovations de Pixar pour ce film, de la «glu» sous la peau qui rend le mouvement musculaire possible à la création d’un logiciel qui a permis à Elastigirl de s’étirer facilement dans l’ordinateur. De plus, ils présentent également des faits amusants aléatoires.

Ensuite, GQ demande au comédien Tim Heidecker de répondre à une série de questions comme s’il venait de mourir. Cela semble être une façon de récapituler sa carrière et de se poser des questions sur sa vie, mais peut-être avec une perspective plus réfléchie. Il parle de M & Ms au beurre d’arachide manquant, avec qui il est ravi de rencontrer dans l’au-delà, et bien sûr, de sa carrière de comique bizarre.

Enfin, LEGO propose une plongée approfondie dans la fabrication de leur Rue de Sesame ensemble de jeu, le dernier de la communauté LEGO Ideas. Écoutez le concepteur LEGO Ollie Gregory expliquer le processus de prise d’un ensemble proposé par un fan de LEGO et de le transformer en un ensemble qui peut être fabriqué et distribué à des clients du monde entier, y compris la création de nouvelles figurines.

