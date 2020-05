Les images montrent l’émergence potentielle d’une nouvelle planète

Panda PLANÈTE PANDA Dentifrice Solide A La Menthe - 35g

Nouvelle recette pour plus de fraicheur, un meilleur gout et plus de mousse ! Fabrication artisanale dans notre atelier en Vende avec 100% d'ingrédients naturels. Dure longtemps (2 tubes de dentifrice) Aucun ingrédients toxique. Gout menthe poivrée. Vegan, batonnet compostable (bois) Poids :35g