Les images divulguées du Motorola Moto E7 Plus révèlent un design générique et une configuration à deux caméras

Motorola a déjà dévoilé 12 smartphones depuis janvier, dont six modèles Moto G commercialisés sous huit noms, deux appareils Motorola One et deux produits Motorola Edge. La marque basée à Chicago a également dévoilé deux smartphones Moto E, mais cette gamme inclura bientôt un troisième modèle.

Le Moto E7 Plus sera le prochain téléphone de la gamme Motorola Les gens de chez 91Mobiles ont obtenu des images en direct de ce qui est prétendument le prochain Motorola Moto E7 Plus.Il dispose d’un grand écran avec une encoche en forme de goutte d’eau qui intègre une seule caméra selfie. Des lunettes minces et un menton plus épais sont probablement présents également, mais, en raison des conditions d’éclairage, cela ne peut pas être signalé avec certitude.

Les spécifications du panneau n’ont pas été révélées, bien que Motorola réutilise généralement les écrans trouvés sur les modèles existants pour réduire les coûts. En tenant compte de cela, le Moto E7 Plus peut comporter un écran HD + de 6,5 pouces comme le One Fusion et le Moto G8 Power Lite.