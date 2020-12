Les images Cyberpunk 2077 fuites seront supprimées avant le lancement

in

Cyberpunk 2077 est presque là et oui, cela signifie que les copies au détail sont entre les mains des gens tôt. Il semble que CD Projekt Red ne soit pas trop préoccupé si vous commencez à jouer au jeu tôt, mais le studio ne veut pas que vous diffusiez des séquences avant que tout le monde ait la chance de jouer. Les développeurs enverront des cybercops après vous si vous commencez à diffuser des spoilers – ce qui, je pense, signifie qu’ils vont supprimer les vidéos?

«Nous nous rapprochons de plus en plus du lancement et il y a de fortes chances que certains d’entre vous mettent la main sur une copie de Cyberpunk 2077 avant le jour de sa sortie», disent les développeurs dans un tweet. «Aussi difficile que cela puisse être pour nous à réaliser, notre ambition est que les joueurs du monde entier aient la même expérience – sans spoiler – au moment de la sortie du jeu.»

Ainsi, les développeurs vous demandent de ne pas publier de streams, Let’s Play ou «tout contenu similaire» avant le 9 décembre à 15h00 PST / 6h00 EST / 11h00 GMT. « Nous enverrons MAX-TAC (vous savez, les gars qui prennent des vidéos) après tous ceux qui le font. » En fait, MAX-TAC est l’équipe de type SWAT envoyée pour éliminer les utilisateurs cybernétiques qui font rage, mais je pense qu’un avis DMCA fonctionnerait probablement aussi bien.

«Après cette date», disent les développeurs, «nous aimerions que vous diffusiez tout comme s’il n’y avait pas de lendemain. Nous sommes en 2020, qui sait, peut-être qu’il n’y en a pas. » Wow, CD Projekt, vous jetez le noir. (C’est peut-être le crunch?)

Voici ce que vous devez savoir sur la création de votre contenu vidéo # Cyberpunk2077 avant la sortie: pic.twitter.com/QBCCxAX0E2 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 2 décembre 2020

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est fixée au 10 décembre, et vous pouvez probablement le croire cette fois.